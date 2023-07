Apple Vision Pro : les développeurs sont méfiants envers visionOS

L'Apple Vision Pro a été présenté par Apple comme étant un nouveau produit révolutionnaire capable d'apporter une expérience nettement plus poussée qu'un simple ordinateur. Comme ses autres produits, le géant californien mise sur la coopération des développeurs pour fournir du contenu en masse sur l'App Store, autrement dit, pour développer des applications convaincantes.

Les développeurs craignent un "petit marché"

Aurons-nous assez d'applications au lancement de l'Apple Vision Pro ? La réponse est oui, car toutes les apps que vous trouvez aujourd'hui sur l'App Store d'iPadOS pourront être utilisées sur visionOS dans un format de réalité augmentée. Toutefois, ce ne seront pas des applications optimisées pour l'ordinateur spatial, elles n'auront rien de plus que la version iPadOS, à part bien sûr les commandes via les doigts pour l'interaction.



Mark Gurman de Bloomberg, dans un rapport paru il y a moins de 24 heures, a souligné une appréhension partagée par plusieurs développeurs ayant une ou plusieurs applications au sein de l'écosystème Apple. Selon Gurman, les développeurs craignent que la portée de leurs applications soit trop faible. Quand on développe une application sur iOS, le potentiel de téléchargement est gigantesque vu la quantité astronomique d'iPhone en circulation dans le monde, pareil pour l'iPad, le Mac, l'Apple Watch et l'Apple TV, mais ça risque de ne pas être le cas pour le Vision Pro.

En effet, 2 arguments inquiètent les développeurs :

La capacité de production : Apple prévoit de produire environ 500 000 unités de Vision Pro pour la première année (un chiffre qui évoluera progressivement après).

: Apple prévoit de produire environ 500 000 unités de Vision Pro pour la première année (un chiffre qui évoluera progressivement après). La tarification de l'appareil : À presque 4000€, l'Apple Vision Pro ne va pas se vendre aussi bien que les autres produits Apple populaires. Qui dit moins de ventes, dit moins d'utilisateurs sur visionOS, dit moins de téléchargements, dit plus de difficultés d'atteindre de nouveaux utilisateurs.

L'inquiétude des développeurs est tout à fait légitime, pourquoi prendre plusieurs mois à développer une application visionOS si le potentiel de téléchargements est fortement limité ?

Autant investir du temps sur d'autres plateformes et laisser les versions iPadOS non optimisées se propager sur l'App Store de visionOS.



Mark Gurman qui a discuté avec plusieurs développeurs a expliqué cela dans son rapport :

J'ai parlé à un grand nombre de développeurs de haut niveau dans l'espace de la réalité virtuelle et cette seule raison les fait se méfier de la création d'une application pour le Vision Pro. Ils disent également que le manque de prise en charge du contrôleur VR signifie que le contenu et les jeux trouvés sur d'autres plates-formes VR ne pourront pas facilement faire le grand saut.

Gurman explique aussi que beaucoup de développeurs ont été marqués par l'expérience de la création d'applications sur watchOS. Au début, personne ne savait vraiment quelles étaient les applications qui allaient rencontrer du succès, qui avaient une réelle pertinence au poignet d'un utilisateur. Après plusieurs années de réflexion, les développeurs ont reconnu avoir commis de nombreuses erreurs, entraînant des investissements financiers qui auraient pu être orientés vers d'autres plateformes. Certaines applications watchOS existent toujours et d'autres ont été abandonnés après un nombre de téléchargements chaotiques et proches parfois du ridicule.



Aujourd'hui, visionOS est vu de la même manière que watchOS, énormément de développeurs sont dans l'incapacité de deviner comment l'ordinateur spatial sera exploité par les utilisateurs, quelles seront les applications qui vont générer le plus de téléchargements, est-ce que ce sera l'outil parfait pour les jeux ou au contraire le streaming vidéo ? Certains développeurs privilégient la position du retrait et préfèrent attendre plusieurs mois ou années après la commercialisation de l'Apple Vision Pro pour avoir une meilleure visibilité et prendre une décision.



