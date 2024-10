Apple Vision Pro : les développeurs déplorent la restriction sur les caméras externes

Pour pouvoir visualiser votre environnement et profiter des applications en réalité augmentée ou encore comprendre les gestes que vous faites avec vos mains, Apple a été obligé d'intégrer plusieurs caméras externes sur le Vision Pro. Pour des raisons de confidentialité, seul visionOS peut accéder aux caméras, un détail qui énerve fortement les développeurs tiers qui ne saisissent pas pourquoi Apple bloque cet accès.

La confidentialité avant tout

L'Apple Vision Pro se trouve aujourd'hui au cœur d'une polémique opposant la firme de Cupertino à sa communauté de développeurs. Ces derniers expriment leur frustration face à l'impossibilité d'exploiter les caméras externes de l'ordinateur spatial, une restriction imposée par Apple qui bride leur créativité et leurs ambitions dans le développement d'applications visionOS.



Apple a fait le choix de ne pas autoriser les applications tierces visionOS à accéder aux caméras sur le Vision Pro. Cette décision, loin d'être anodine, provoque une vague de mécontentement parmi les développeurs. Les opportunités qu'offriraient ces caméras dans le développement d'applications immersives semblent infinies, mais elles restent, pour l'instant, hors de portée, enfermées derrière les barrières des politiques de confidentialité d'Apple.

Selon un rapport de The Information, appuyé par des témoignages anonymes d'ex-employés d'Apple, plusieurs développeurs attaquent les restrictions imposées par ces politiques, jugées trop strictes. Parmi ces voix critiques, celle de Kalani Helekunihi se distingue, il exprime ouvertement sa frustration quant à l'impossibilité d'utiliser les caméras de l'Apple Vision Pro, un obstacle majeur à la réalisation de ses projets. Depuis l'annonce de l'Apple Vision Pro à la WWDC 2023, Helekunihi a l'ambition de créer des applications destinées à améliorer le quotidien des personnes âgées et des personnes avec des handicaps. Le développeur souhaite exploiter les caméras pour des fonctionnalités telles que la reconnaissance d'un produit via son code-barre ou la description vocale de l'environnement pour les malvoyants. Malheureusement, face aux politiques d'Apple, il se trouve démuni et n'a pas d'autres solutions que d'abandonner ses projets.



Antony Vitillo, un autre développeur, partage cette même insatisfaction et constate-lui aussi une porte fermée à ses ambitions pour visionOS. Développeur du jeu MetaQuest HitMotion: Reloaded, il envisageait d'adapter son jeu pour l'Apple Vision Pro, incluant des éléments du monde réel capturés par les caméras. Son projet de porter son application de l'univers Meta vers celui d'Apple semble impossible à cause de la politique d'Apple.



La décision d'Apple de limiter l'accès aux caméras et à d'autres capteurs ne date pas d'hier. Prise il y a environ huit ans, lors du développement initial de l'Apple Vision Pro, elle s'inscrit dans une volonté de l'entreprise de protéger la vie privée de ses utilisateurs. Si cette intention peut être louable, elle soulève néanmoins des questions quant à l'équilibre entre protection de la vie privée et innovation technologique.