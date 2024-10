L'un de nos Apple Vision Pro a déjà la vitre avant fissuré

Peu après le lancement du casque de réalité mixte d'Apple, un petit nombre de propriétaires du Vision Pro ont déclaré que leur appareil avait développé une fissure au milieu de la vitre avant, alors qu'il n'était jamais tombé ou reçu le moindre choc. Et bien, un mois plus tard, l'un de nos deux modèles présente déjà un début de fissure. Et pour le coup, nous pouvons confirmer qu'il n'a jamais été ailleurs que dans son sac de rangement ou sur notre tête.

Un verre trop fragile sur le Vision Pro

Le premier rapport a été publié sur le subreddit /r/VisionPro en février, et, depuis, il ne se passe pas une semaine sans qu'un client ne partage sa propre photo. Tous les clichés montrent une fissure verticale aux alentours de l'arête du nez du porteur, ce qui implique que les dommages se produisent à un point de tension particulier, là où la courbure du verre feuilleté est la plus prononcée.

Ce défaut de fabrication paraissait circonscrit à un petit lot au départ, mais la grogne monte sur les forums spécialisés américains. Le point commun entre tous ces témoignages ? La fissure est soudainement apparue après que le casque a été connecté à la batterie externe et stocké pendant la nuit, tel quel. Comprenez qu'il est complet, avec ses sangles et autre.



En tout état de cause, la vitre cède lorsqu'il reste "monté", le serrage des sangles provoquant une tension trop importante. Certains évoquent aussi une surchauffe qui dilate le verre et le fait se fissurer à son point le plus faible. Cela nous parait moins plausible, bien que la documentation d'Apple indique que le Vision Pro continue de puiser de l'énergie dans la batterie lorsqu'il n'est pas utilisé, ce qui permet à l'appareil de synchroniser les données comme les courriels. Si le casque n'est pas porté pendant 24 heures, il s'éteint automatiquement. Mais entre temps, il peut "chauffer" pendant qu'il est rangé, ce qui n'arrange rien.



Voici en tout cas notre exemplaire avec défaut (l'autre n'a rien pour le moment). La fissure est encore petite, mais tous expliquent qu'elle s'accroit rapidement sur toute la largeur. C'est inévitable.

Comment faire avec la vitre fissurée ?

Si vous avez commandé le casque et que vous êtes aux USA, vous pouvez faire jouer l'AppleCare, si vous l'avez prise. Il vous en coûtera tout de même 299 $. Dans le cas contraire, la facture sera bien plus salée, puisque la réparation coûte 799 dollars. Pour le moment, la fissure n'ayant pas été officiellement identifiée comme un défaut de fabrication, ce qui veut dire que la garantie normale ne fonctionne pas.



Si, comme nous, vous l'avez importé en France, vous êtes cuit. Il faudra attendre un lancement chez nous et espérer pouvoir régler ça avec Apple.

Le seul véritable espoir réside dans les programmes de réparation spéciaux pour les produits présentant un problème matériel reconnu. Il faudrait que le nombre de clients impactés augmente, ce qui est possible avec le lancement mondial prévu pour cette année. D'ici là, la firme pourrait modifier légèrement son appareil vendu plus de 3 499 dollars avant taxes, soit environ 4 000 euros chez nous. De quoi ajouter un nouveau point négatif à notre test du Vision Pro...