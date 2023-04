Apple teste déjà iOS 16.6 avant la bêta d'iOS 17

Apple a commencé à tester iOS 16.6 en interne, plusieurs sites américains ont aperçu cette version dans les statistiques d'analyse. Ce n'est pas très surprenant, mais il faut noter qu'Apple travaille actuellement sur la bêta d'iOS 16.5 et prépare l'arrivée d'iOS 17 pour le mois de juin. iOS 16.6 sera probablement la dernière mise à jour du cycle "iOS 16".

Encore une version pour iOS 16.6

S'il est encore trop tôt pour connaître la date de sortie ou le contenu d'iOS 16.6, cette version viendra perpétuer la tradition de la "X.6" que l'on a vu avec iOS 13.6, puis iOS 14.6 et iOS 15.6. À chaque fois, ces mises à jour étaient proposées juste avant la WWDC. Cette année, la WWDC se déroulera du 5 au 9 juin et c'est là qu'Apple annoncera iOS 17 et d'autres nouveaux logiciels.

En parcourant les nouveautés annoncées pour iOS 16 mais toujours attendues, on trouve le compte d'épargne de l'Apple Card (mais qui sera lancé la semaine prochaine) et la vérification de la clé de contact d'iMessage.



En attendant, iOS 16.5 est toujours en phase de test bêta. Jusqu'à présent, seuls deux changements notables ont été découverts dans la mise à jour, à savoir l'ajout d'un onglet Sports dans l'application Apple News et la possibilité de lancer un enregistrement d'écran avec Siri.



Quant à iOS 17, les nouveautés devraient être intéressantes sans pour autant révolutionner le système d'exploitation. On parle d'un nouveau centre de contrôle, de Siri dans la Dynamic Island ou encore des widgets interactifs.