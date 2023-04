iOS 17 : l'interaction avec Siri serait faite dans la Dynamic Island

Les rumeurs autour d'iOS 17 s'accélèrent. Après une tonne de détails qui ont fuité cette nuit, une nouvelle information de taille vient d'apparaître dans le rapport d'un leaker. Depuis ses débuts, la Dynamic Island a pour but de vous afficher des accès rapides visant à contrôler la musique, gérer votre appel téléphonique, voir le score d'un match de foot en cours... Cependant, avec iOS 17, la Dynamic Island pourrait avoir un nouveau rôle inattendu !

Selon de récentes informations venant du leaker Analyst941 (qui a déjà fait ses preuves dans le passé sur les iPhone 14 Pro avant leur commercialisation), Apple pourrait déplacer l'interaction avec Siri du bas de l'écran vers la Dynamic Island pour les iPhone concernés. Résultat, quand un utilisateur fera un appui long sur le bouton de verrouillage ou dira la commande vocale "Dis Siri", la Dynamic Island s'adaptera immédiatement pour vous afficher le démarrage de l'assistant vocal.



Cette nouveauté est pour l'instant en cours de test en interne chez Apple, la décision finale de proposer Siri dans la Dynamic Island n'aurait pas encore été prise. Apple souhaite dans un premier temps voir si l'intégration de Siri en haut de l'écran est une bonne idée ou non. On imagine que pour cela, Apple questionnera ses équipes de développements logiciels ainsi que des autres services pour s'assurer que cette approche plaît à tout le monde.

Dans l'éventualité où Apple propose Siri dans la Dynamic Island avec

, rien ne changera pour les utilisateurs qui

sur leur iPhone. Le déclenchement de Siri et l'affichage des informations liées à la requête vocale auront toujours lieu en bas de l'écran.



Ce qui est troublant avec cette indiscrétion, c'est qu'elle correspond à celle de ce matin qui affirmait qu'Apple offrirait une expérience plus poussée avec la Dynamic Island. La volonté de l'entreprise est de fournir plus de situations où la Dynamic Island pourrait avoir un intérêt.



Selon de précédentes rumeurs, l'ensemble de la gamme iPhone 15 aurait le droit à la Dynamic Island, ce qui signifie que l'encoche sera définitivement de l'histoire ancienne à partir de la rentrée.

Une bonne nouvelle pour les consommateurs qui ne voulaient pas investir dans les modèles "Pro" pour la gamme iPhone 14.

Elaboration for #5: Many more notifications will be used with Dynamic Island, as well as a new Siri UI is being tested with it. Apple may or may not go with the Dynamic Island version of Siri