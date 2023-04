iOS 17 : des changements majeurs dont les widgets interactifs

Comme chaque année, Apple va profiter de la WWDC (l'événement dédié aux développeurs) pour présenter ses nouvelles versions logicielles de la rentrée. Pour l'édition 2023, Apple montrera iOS 17, une nouvelle mise à jour qui devrait apporter son lot de nouveautés et d'améliorations. En général, les fuites sont peu nombreuses dès que ça concerne les futures versions logicielles, toutefois cette nuit, nous avons eu plusieurs informations intéressantes !

iOS 17, des nouveautés très attendues ?

Le 5 juin 2023 au soir, Apple présentera au monde entier le futur d'iOS, la fameuse mise à jour qui permettra à l'iPhone d'obtenir des nouveautés logicielles qui révolutionneront l'expérience utilisateur au quotidien. En tout cas, on espère !

Jusqu'ici, les rumeurs autour d'iOS 17 étaient assez discrètes, mais cette nuit, un leaker a dévoilé plusieurs informations intéressantes à propos des changements qui débarqueront sur iOS 17.



10. Active widgets are in testing, but not confirmed by any means. Active widgets will bring one-tap buttons, sliders and more making widgets dynamic.



11. CarKey improvements and more Car implementations into the Wallet app. — 941 (@analyst941) April 12, 2023

Spotlight

Dans un premier temps, le Spotlight (le moteur de recherche intégré dans l'iPhone) va faire l’objet d’une grande évolution. La source parle d'une amélioration considérable, celui-ci devrait être plus précis et peut-être ajouter quelques informations supplémentaires permettant d'avoir des recherches toujours plus complètes. Il n'est pas à exclure qu'Apple offre aussi une nouvelle façon d'y accéder !

Dynamic Island 2.0

Pour les iPhone qui possèdent la Dynamic Island, on retrouve une bonne nouvelle. L'interaction avec "l'île dynamique" (à la française) devrait bientôt s'enrichir de nouveautés, celle-ci est décrite comme étant capable de faire nettement plus de choses pour faciliter la vie des utilisateurs et leur offrir l'accès à plus d'informations pertinentes.

Malheureusement, la rumeur n'entre pas dans les détails, du coup, il va falloir faire fonctionner votre imagination !

Notons quand même que la Dynamic Island fait déjà beaucoup de choses : contrôle de la musique, affichage des appels entrants puis contrôle rapide de l'appel une fois décroché, affichage de la batterie faible dès que vous arrivez à 20% de charge restante, contrôle du minuteur... Puis toutes les fonctionnalités qu'offrent les applications tierces comme Fotmob, Uber, Bolt...

Rafraîchissement du

Centre de Contrôle

La semaine dernière, la première rumeur sur iOS 17 déclarait qu'un tout nouveau Centre de Contrôle serait proposé aux utilisateurs. MacRumors confirme qu'il y aura des changements majeurs sur la conception et la personnalisation. Là aussi, nous n'avons pas plus de détails !

De nouveaux paramètres d'accessibilité

Selon la source, iOS 17 proposera de nouvelles options d'accessibilité personnalisées qui offriront aux consommateurs un plus grand degré de flexibilité sur l'interface utilisateur de leurs iPhone. Il est possible que cela ait un rapport avec le "mode d'accessibilité personnalisé" secret qui a été découvert dans la version bêta d'iOS 16.2 l'année dernière. Ce nouveau mode permettrait aux utilisateurs de remplacer l'écran de verrouillage et l'écran d'accueil standard par des éléments d'interface utilisateur plus faciles à utiliser, de se débarrasser du Dock et d'agrandir considérablement les icônes des applications, entre autres des options de personnalisation très poussées.

Les widgets interactifs

L’autre changement important concerne les widgets qui deviendraient enfin interactifs, à savoir qu’on pourra enfin réaliser des actions dessus comme activer un interrupteur, déplacer un curseur ou autre. Comme le widget Média Player d’Apple, mais pour les développeurs tiers.

Les autres nouveautés d'iOS 17

Avec sa future mise à jour, Apple aurait travaillé sur plusieurs fonctionnalités supplémentaires et améliorations :

Des options supplémentaires pour les notifications

Des options supplémentaires pour la gestion de l'écran toujours activé (pour les iPhone 14 Pro et iPhone 15 Pro qui sortiront cette année)

L'ajout de filtres de concentration

Une mise à jour de l'application Appareil photo

Une grosse mise à jour pour l'application Santé (un changement de design majeur pourrait avoir lieu)

Des améliorations pour les clés de voitures dans l'app Apple Wallet

Toutes ces informations ne sont que des rumeurs, il est important de prendre tout cela à la légère. Contrairement aux produits Apple qui transitent dans des usines d'assemblage où les fuites sont plus simples, les mises à jour logicielles, elles, ne sortent pas des salles secrètes de l'Apple Park, ce qui rend très difficiles les fuites d'informations. Réponse le 5 juin avec la bêta d’iOS 17.