La version 4.5 d'Apple Music sur Android apporte des widgets qui ressemblent à ceux d'iOS 17

Avec Apple Music disponible sur Android, la firme de Cupertino montre une attention particulière envers ses utilisateurs, dans le but non seulement de maintenir une image positive, mais aussi d'inciter les gens à envisager un passage vers iOS. Dans la dernière version (4.5) d'Apple Music sur Android, les utilisateurs peuvent profiter de nouveaux widgets modernes, complets et dans le même style qu'iOS 17.

Apple Music sur Android possède des widgets

Si vous utilisez régulièrement Apple Music sur un smartphone sous Android, vous avez probablement remarqué qu'une nouvelle mise à jour est disponible depuis quelques heures sur le Play Store. En effet, Apple vient de mettre en ligne la version 4.5 de l'application "Apple Music", cette version apporte une nouveauté sympathique et très attendue par la communauté : les widgets.



Comme nous l'explique 9to5google, les propriétaires de smartphones sous Android peuvent ajouter sur leur écran d'accueil plusieurs formats de widgets Apple Music. On retrouve :

Le widget "En cours de lecture"

Le widget "Récemment écouté"

Le widget "Recommandation"

Le widget "Top 100 : Global"

Pour le widget "en cours de lecture", il s'agit tout simplement d'un accès rapide au lecteur d'Apple Music, ce qui vous permettra d'avoir le titre, l'artiste, la pochette de l'album ainsi que 3 boutons : retour à la musique précédente, play/pause et avance à la musique suivante.



Pour le widget "récemment écouté", Apple vous met en avant les derniers titres que vous avez écouté lors de votre dernière session Apple Music, c'est un moyen simple et rapide de réécouter une musique que vous avez apprécié sans avoir forcément besoin de rouvrir l'application Apple Music et d'effectuer une recherche manuelle.

Pour le widget "Recommandation", Apple affiche ici toutes les recommandations qui viennent de l'onglet "Écouter". Sans surprise, ces recommandations sont le fruit de l'algorithme du service de streaming. Vous retrouverez ici des artistes que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous allez adorer à coup sûr.



Pour le widget "Top 100 : Global", il s'agit du classement des musiques les plus écoutées dans le monde sur Apple Music, c'est le classement que vous retrouvez en fin de page dans l'onglet "Explorer". À noter qu'Apple vous permet d'afficher un classement par géolocalisation comme par ville ou par pays.



Il est tout de même important de préciser que pour l'instant, les widgets sont en bêta, Apple a choisi de les lancer pour tous les utilisateurs comme il s'agit d'un "bonus" et non d'une fonctionnalité directement présente dans l'application qui pourrait gâcher l'expérience utilisateur.