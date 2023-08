Apple Music sur Android aura aussi le nouveau lecteur d’iOS 17

Pour battre Spotify et obtenir la place de leader sur le marché du streaming dans le monde, Apple doit faire autant d’efforts sur iOS que sur Android quand il s’agit d’améliorer l’expérience utilisateur sur l’app. Le géant californien a décidé de faire profiter du nouveau lecteur plus moderne d’iOS 17 aux utilisateurs Android !

Apple Music va s’améliorer sur Android

Avec le lancement imminent d’iOS 17, Apple introduit une gamme de nouvelles fonctionnalités pour Apple Music, on retrouve par exemple un nouvel écran de lecture et une section consacrée aux crédits des morceaux de musique. Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là pour les utilisateurs d’Apple Music, car ces fonctionnalités ne seront pas exclusives aux utilisateurs d’iPhone.



En effet, ces mêmes fonctionnalités seront également disponibles pour les utilisateurs d’Android dans l’application Apple Music. La version expérimentale 4.3.0 d’Apple Music sur Android comprend déjà ces améliorations, y compris une modification majeure dans l’écran de lecture. Cette mise à jour montre les pochettes d’albums animées en vue intégrale, offrant une expérience visuelle plus immersive.

Apple ne s’arrête pas non plus aux améliorations actuelles, la firme de Cupertino a dévoilé d’autres améliorations futures pour Apple Music, comme les playlists coopératives qui seront déployées plus tard dans l’année. Ces fonctionnalités permettront aux utilisateurs de collaborer et de créer des playlists ensemble, ajoutant une nouvelle dimension sociale à l’écoute de musique.



La date de lancement de la mise à jour officielle de l’application Apple Music pour Android reste inconnue, mais elle est vraisemblablement prévue le mois prochain, simultanément à l’introduction d’iOS 17 pour les détenteurs d’iPhone. Cette approche prouve l’engagement d’Apple à offrir une expérience cohérente sur toutes les plateformes.



Pour ceux qui ne veulent pas patienter jusqu’au lancement officiel, il est possible d’adhérer au programme expérimental Apple Music pour Android via la boutique Google Play Store. Cela permettra aux utilisateurs d’accéder en avant-première aux dernières fonctionnalités et de profiter de l’expérience améliorée d’Apple Music. Attention, n’accusez pas Apple s’il y a des bugs, puisqu’il s’agit d’une beta pour encore quelques semaines !



