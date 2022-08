Apple Music sur Android : la version 4.0 avec les fonctionnalités d'iOS 16 est en bêta

Pour s'imposer face à des géants comme Spotify, Amazon Music et YouTube Music, Apple n'a pas d'autres choix que de proposer son service de streaming au-delà de son écosystème afin de toucher de nouveaux utilisateurs. L'application Apple Music sur Android n'est pas la mieux notée, cependant l'app arrive à convaincre par ses fonctionnalités et son catalogue ! Les propriétaires de smartphones sous Android qui font confiance à Apple pour leur service de streaming musical vont bientôt pouvoir profiter des nouveautés d'iOS 16.

La version 4.0 d'Apple Music sur Android est en phase de bêta

Avec l'arrivée d'iOS 16, Apple Music va apporter quelques changements dans son interface pour les propriétaires d'iPhone et d'iPad. Pour éviter d'exclure les abonnés Apple Music sur Android, la firme de Cupertino prépare une nouvelle version de l'application, celle-ci est en bêta depuis le début de la semaine et sera prochainement disponible (probablement en même temps que le lancement d'iOS 16 le mois prochain).



Quelles sont les améliorations qui vont apparaître dans l'application Apple Music sur Android ?

Pour le moment, on retrouve 3 modifications présentées dès l’ouverture de l’app :

Amélioration des recommandations : Apple Music va désormais proposer des recommandations d'artistes, de titres et de playlists qui correspondront davantage à ce que vous aimez. Les erreurs de recommandations devraient devenir extrêmement rares !

: Apple Music va désormais proposer des recommandations d'artistes, de titres et de playlists qui correspondront davantage à ce que vous aimez. Les erreurs de recommandations devraient devenir extrêmement rares ! Ajout des notifications musicales des artistes : vous appréciez énormément un artiste ? Sur la page de celui-ci, vous aurez une petite étoile en haut à droite de l'écran, il vous suffira d'appuyer dessus pour obtenir toutes les dernières actualités (nouveau single, album...)

: vous appréciez énormément un artiste ? Sur la page de celui-ci, vous aurez une petite étoile en haut à droite de l'écran, il vous suffira d'appuyer dessus pour obtenir toutes les dernières actualités (nouveau single, album...) Des favoris dans "Écouter" : Dans le premier onglet en bas de votre écran, vous aurez dorénavant un accès rapide pour les artistes que vous avez précédemment écoutés. L'historique devrait être disponible sur plusieurs jours !

Parmi les autres nouveautés, on remarque un changement très attendu dans les playlists... Les musiques peuvent désormais être réorganisées de différentes manières, notamment, par titre, par artiste, par album et par date de sortie.



Pour conclure, la version 4.0 d'Apple Music sur Android contient également une mention "d'Apple Classical", une fonctionnalité qui va permettre aux fans de musiques classiques de retrouver tout ce dont il rêve dans un seul et unique endroit. Cette nouveauté est en lien avec l'acquisition de l'entreprise Primephonic, il y a tout juste un an.



Les utilisateurs sous Android peuvent s'attendre à quelques semaines de bêta avant la publication officielle sur le Play Store, en réalité tout dépendra des avancées de la bêta. Selon 9to5Google qui a révélé l'apparition de cette nouvelle version, Apple Music 4.0 ne cible pas encore Android 13.



Du côté de l'écosystème Apple, nous profiterons, nous aussi, de toutes ces nouveautés dans Apple Music sur iOS 16 et iPadOS 16, il va falloir également s'armer de patience pour trier comme vous le voulez vos playlists !