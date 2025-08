Comme Apple, Samsung ne fera pas de Galaxy S26 Plus

Samsung s'apprête à bouleverser sa gamme Galaxy S avec des changements majeurs pour 2026. Selon le média coréen ET News et d'autres sources convergentes, le géant sud-coréen prépare une refonte complète de sa ligne Galaxy S26, abandonnant des modèles historiques au profit d'une approche plus ciblée, comme Apple.

Adieu Galaxy S Plus, bonjour simplicité

Samsung a pris la décision de supprimer définitivement le modèle Plus de sa gamme Galaxy S26. Cette décision s'appuie sur des chiffres de ventes décevants : lors des précommandes du Galaxy S25 en Corée du Sud, le modèle Plus n'a représenté que 22% des 1,3 million d'unités réservées, loin derrière l'Ultra (52%) et le modèle standard (26%).

Ce positionnement problématique, coincé entre le modèle de base et l'Ultra sans différenciation suffisante, explique cette performance mitigée. Samsung aurait déjà transmis des instructions à ses fournisseurs pour arrêter la production des composants destinés au modèle Plus, marquant la fin d'une ère de plusieurs années.

Le constructeur mise désormais sur une gamme à trois modèles : Galaxy S26 (potentiellement renommé S26 Pro), S26 Edge et S26 Ultra.

Samsung fait (encore une fois du Apple) et se heurte aux même problèmes. Ce satané modèle "Plus", précédé par le Mini chez Apple, n'arrive pas à trouver preneur. Comme Apple donc, Samsung pourrait remplacer son grand smartphone par le modèle ultra fin de manière permanente dans sa gamme.

L'Edge prend ses quartiers dans la gamme principale

Le Galaxy S26 Edge, successeur du S25 Edge lancé en mai dernier, devrait remplacer le modèle Plus disparu. Malgré des ventes initialement modestes, Samsung semble satisfait du concept d'un smartphone ultra-fin, notamment grâce aux promotions agressives menées sur certains marchés.

Le S26 Edge présente des arguments convaincants avec ses 5,8 mm d'épaisseur — le Galaxy S le plus fin jamais conçu. Son poids de 163 grammes, comparable au modèle standard mais 30 grammes de moins que l'ancien Plus, s'accompagne d'un écran de grande taille. L'appareil photo principal de 200 mégapixels rivalise même avec l'Ultra, surpassant largement les 50 mégapixels du Plus.

Contrairement à son prédécesseur expérimental, le S26 Edge bénéficiera d'une production à grande échelle et d'un lancement simultané avec les autres modèles.

Cette réorganisation évoque l'approche d'Apple avec ses iPhone standard, Pro et Pro Max. Samsung semble vouloir clarifier son offre face à la concurrence de Cupertino sur le segment premium, tout en se démarquant des constructeurs chinois. La différenciation par l'ultra-finesse constitue une réponse directe aux critiques concernant l'épaisseur croissante des smartphones haut de gamme. L'industrie du smartphone dans son entier tend à adopter cette segmentation de gamme entre appareil classique, version pro et un modèle ultra fin.

Cette nouvelle stratégie permettra-t-elle à Samsung de reconquérir des parts de marché face à l'iPhone 17 ? Réponse début 2026.