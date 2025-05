Apple va permettre de remplacer Siri comme assistant vocal par défaut

Suite au lancement d'iOS 18, Apple a été critiqué pour les retards dans le déploiement de sa version remaniée de Siri, initialement prévue pour une refonte majeure alimentée par l'IA, nommée Apple Intelligence par l'entreprise. La nouvelle version de Siri, destinée à rivaliser avec les assistants les plus pointus comme ChatGPT, a été reportée, avec des rapports indiquant un possible lancement en 2026 avec iOS 19.X, voire iOS 20. Dans ce contexte, Apple prévoit d'introduire une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs d'iPhone en UE, leur permettant de définir un assistant vocal par défaut autre que Siri, selon Mark Gurman et Drake Bennett de Bloomberg.

Un coup de tonnerre en vue

Dans un rapport détaillé soulignant les défis d'Apple dans le domaine de l'IA, Gurman et Bennett ont indiqué que ce changement s'étendra probablement à plusieurs plateformes Apple, y compris l'iPhone, l'iPad et le Mac. Les utilisateurs de l'UE pourraient bientôt être en mesure de choisir des alternatives comme Amazon Alexa ou Google Assistant comme assistant vocal par défaut. Un coup de tonnerre qu'il était encore impossible à imaginer il y a quelques années, si cela se confirme.

Cette décision s'inscrirait dans le cadre réglementaire en expansion de l'UE, notamment la loi sur les marchés numériques (DMA), qui promeut la concurrence en obligeant les géants technologiques à offrir plus de choix aux utilisateurs. Apple s'est déjà conformé à des réglementations similaires en permettant aux utilisateurs d'iPhone en UE de définir des applications tierces comme options par défaut pour la navigation, la messagerie, la navigation GPS et d'autres fonctions. Sans oublier la possibilité de réaliser du sideloading, c'est-à-dire d'installer des applications depuis des sources tierces, en dehors de l'App Store.



La décision d'ouvrir les options d'assistant vocal reflète les efforts plus larges d'Apple pour s'adapter aux pressions réglementaires tout en gérant les retards dans ses avancées en IA, y compris le report de la mise à niveau de Siri. Mais connaissant la firme de Cupertino, elle ne va pas ouvrir tout son système à la concurrence, Siri conservant certaines prérogatives sous couvert de confidentialité. Et, selon nous, c'est tout à fait normal.