Firefox teste Perplexity AI comme navigateur par défaut

Mozilla commence discrètement à tester Perplexity AI comme moteur de recherche intégré dans Firefox, une première incursion de l’IA dans la navigation web du navigateur.

Firefox mise sur Perplexity AI

Mozilla vient de déployer discrètement un nouveau test dans Firefox 139 : l’intégration de Perplexity AI comme moteur de recherche directement depuis la barre d’adresse. Destinée aux utilisateurs des États‑Unis, du Royaume‑Uni et d’Allemagne dans un premier temps, cette option commence à apparaître comme un choix alternatif face à Google, DuckDuckGo ou Bing, même si elle n’est pas (encore) le moteur par défaut.

Mozilla présente Perplexity comme un moteur capable de fournir des réponses directes et conversationnelles, avec des sources citées dans un style proche des résumés IA de Google. Le déploiement se fait en douceur et démontre une fois de plus que l'IA s'impose petit à petit dans le monde de la recherche Web aux côtés des traditionnels mastodontes que nous utilisons depuis tant d'années.

Comment activer et tester Perplexity sur Firefox

Mozilla Connect détaille la procédure :

Rendez-vous sur perplexity.ai et commencez à taper une requête dans la barre d’adresse de Firefox — sans presser Entrée. Quand apparaît l’option Search with Perplexity, cliquez dessus. Après quelques recherches, Firefox propose d’ajouter Perplexity comme moteur enregistré, avec le mot‑clé @perplexity pour lancer des requêtes directement.

Une méthode encore trop complexe qui devrait à terme être remplacé par une simple sélection de l'IA dans les réglages de Firefox pour en faire le moteur de recherche par défaut sur le navigateur.

Ce test est la première initiative officielle de Mozilla pour intégrer l’IA dans son moteur de recherche interne, au-delà des extensions tierces. Mozilla cherche visiblement à élargir ses partenariats, réduisant sa dépendance historique à Google, dont l’accord de redevance représente 85 % de ses revenus.

Perplexity, reconnu pour ses réponses synthétiques et référencées, convient particulièrement aux utilisateurs cherchant des informations précises sans surcharge de liens. Bien que Perplexity reste l’un des plus fiables, il affiche tout de même un taux d’erreur proche de 37 % sur certains tests spécifiques.



