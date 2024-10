Uber Eats teste des vidéos courtes comme TikTok pour faire découvrir des plats

En période d’inflation, on a souvent tendance à mettre de côté les dépenses qui ne sont pas indispensables. Parmi ces dépenses, on pourrait penser aux livraisons de repas. Particulièrement coûteuses à cause de la commission de 30% d’Uber Eats qu’ajoutent les restaurateurs sur leurs plats, Uber Eats essaie tant bien que mal de dynamiser les commandes. Une nouvelle idée vient de voir le jour, l’entreprise est en train de la tester en vue pour un déploiement mondial !

Uber Eats innove en proposant aux restaurateurs de courtes vidéos

Uber Eats vient de se lancer dans le monde des vidéo courtes inspirés par le succès fulgurant de TikTok. Cette initiative vise à transformer la façon dont les utilisateurs découvrent des plats sur l’application, tout en offrant aux restaurants une plateforme attrayante pour mettre en valeur leur cuisine. Actuellement, des tests du nouveau service sont effectués dans des métropoles clés telles que Toronto, New York et San Francisco, avec des ambitions de déploiement à l’échelle mondiale.



Lors d’une entrevue exclusive avec le média TechCrunch, Awaneesh Verma, responsable produits chez Uber Eats, a révélé ces informations, précisant l’importance de s’aligner sur les tendances de consommation des jeunes. Les vidéos courtes offrent une communication directe et bénéfique qui peuvent plus facilement convaincre un utilisateur hésitant de découvrir un nouveau plat.

Uber Eats propose ces vidéos dans une section dédiée ainsi que sur la page d’accueil de son application, l’entreprise souhaite recréer virtuellement l’expérience d’une visite au restaurant. Les retours initiaux indiquent une réponse positive des utilisateurs, ils semblent plus enclins à essayer de nouveaux plats, chose qu’ils n’auraient peut-être pas fait avec une simple photo du plat et une courte description comme l’approche que propose actuellement Uber Eats.



Cette nouvelle stratégie est également bénéfique pour les restaurants. En générant un intérêt supplémentaire sans nécessairement avoir à offrir des remises, ils observent une augmentation des commandes tout en préservant leurs revenus. Pour participer, les restaurateurs doivent créer eux-mêmes les vidéos de leurs plats. Ils ont la liberté de solliciter l’aide de professionnels pour assurer une présentation plus attrayante.



En intégrant les flux vidéo courts dans son application, Uber Eats rejoint d’autres plateformes qui ont déjà adopté cette tendance, reconnaissant l’efficacité de ce format pour captiver l’attention et stimuler l’intérêt. Avec cette nouveauté très sympathique, Uber Eats espère non seulement enrichir l’expérience utilisateur mais également fournir un soutien aux restaurants partenaires, en leur offrant une vitrine dynamique pour attirer de nouveaux clients.

