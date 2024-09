TikTok est aussi considéré comme un risque pour la sécurité nationale au Canada

TikTok est une formidable application pour le divertissement, mais le problème de l'app, c'est son origine. Contrôlé par ByteDance, une entreprise basée en Chine, de nombreux pays dans le monde ne peuvent pas s'empêcher de se dire que le gouvernement de Xi Jinping (réputé pour être très intrusif) en profite pour accéder aux données personnelles et espionner des millions de personnes à travers le monde. Après les États-Unis, c'est le Canada qui s'inquiète pour sa sécurité nationale !

Le Canada en passe d'interdire TikTok ?

Utilisé par des millions de personnes au Canada, TikTok est ultra-populaire dans le pays, ce qui rend difficile une potentielle interdiction de l'application sur l'App Store et le Play Store. Toutefois, si la sécurité nationale est mise en danger par TikTok, le gouvernement canadien n'hésitera pas une seule seconde à rendre inaccessible l'application de divertissement à sa population.



Alors qu'aux États-Unis, TikTok n'est plus loin d'être interdit, au Canada, le processus en est encore à ses débuts. L'application de ByteDance fait actuellement l'objet d'un audit au Canada, le gouvernement a exprimé cette semaine son inquiétude pour la sécurité nationale. Comme aux États-Unis, le pays craint que la Chine tire les ficelles de TikTok pour récupérer des données personnelles et accéder à des informations sensibles.

Ce qui dérange le Canada, c'est que ByteDance est soumis à la même politique que les autres entreprises chinoises : une approche "zéro transparence", autrement dit, si le gouvernement chinois entre en contact avec la direction de ByteDance pour récupérer des données personnelles ou avoir des accès spéciaux, le propriétaire de TikTok n'a pas le droit de le dévoiler publiquement. Résultat, cette absence de transparence inquiète le Canada.



François-Philippe Champagne, le ministre canadien de l’Innovation et de l’Industrie, a déclaré lors de son déplacement en Italie :

Nous avons lancé un examen de la sécurité nationale [de TikTok]. Une fois que nous aurons terminé cela, nous informerons les Canadiens de toutes les mesures que nous déciderons de prendre en ce qui concerne ce sujet particulier. J'aurai plus à dire lorsque notre examen sera terminé.

L'examen ne date pas d'hier, il a commencé en septembre 2023, preuve que les inquiétudes du Canada envers la popularité croissante de TikTok ne sont pas récentes. Le Premier ministre, Justin Trudeau, s'est aussi prononcé en ce qui concerne TikTok cette semaine, il a déclaré observer de près ce que vont faire les États-Unis quant à l'avenir de l'application de divertissement.



En 2024, TikTok compte 3,2 millions d'utilisateurs actifs mensuels au Canada, avec plus de 70 % de ces utilisateurs âgés de moins de 40 ans. Environ 26 % des Canadiens ont un compte TikTok, ce qui place la plateforme comme le quatrième réseau social le plus utilisé régulièrement au Canada.



