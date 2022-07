TikTok va ajouter de nouvelles mesures de sécurité pour les enfants et adolescents

TikTok fait actuellement face à un gigantesque scandale dans les tribunaux américains, l'application de divertissement est accusée d'avoir laissé passer un dangereux challenge qui a tué 7 enfants aux États-Unis et à l'international. ByteDance, lentreprise chinoise derrière TikTok semble avoir appris de ses erreurs et annonce prendre de nouvelles mesures pour protéger les plus jeunes.

TikTok va renforcer la sécurité

Pour créer une addiction et vous pousser à revenir quotidiennement et passer parfois plusieurs heures à faire défiler les vidéos, TikTok utilise un algorithme qui apprend ce que vous aimez comme style de vidéo. Dès que le système connaît vos centres d'intérêt, vous retrouvez une multitude de vidéos de cette thématique dans la catégorie "Pour vous" de l'application.

Le problème qui se présente aujourd'hui, c'est que l'algorithme de TikTok, ne sait pas faire la différence entre une vidéo amusante et une vidéo dangereuse.



Dans les récentes actualités, nous avons pu voir que TikTok faisait face au scandale "Black-Out Challenge", un défi qui consistait à pratiquer un égorgement face à la caméra. Si un adulte est capable de comprendre qu'il ne faut absolument pas réaliser ce type de challenge, ce n'est pas toujours le cas d'un enfant de 10 ans ou d'un adolescent de 14 ans.

Le procès en cours semble avoir bousculé la vision de ByteDance en ce qui concerne la protection des enfants et adolescents qui sont des dizaines de millions à faire défiler les vidéos quotidiennement.

Les flux "Pour vous" et "Abonnements" sur TikTok vont bientôt être mis à jour avec de nouveaux outils de contrôle du contenu et des filtres de hashtag afin de rendre l'application plus sûre pour les mineurs.

On le sait, TikTok interdit systématiquement les vidéos pornographiques, mais l'entreprise reconnaît quand même que certaines vidéos peuvent inclure "des sujets matures ou compliqués qui représentent des expériences personnelles ou des événements du monde réel".



Le contrôle des contenus sur TikTok va s'appeler "Content Levels", ce système aura pour mission de classer les contenus et leur attribuer un niveau de maturité. Pour faire simple, les vidéos où on aperçoit une femme dans une tenue légère ne seront plus mises en avant pour les enfants, même si celui-ci a liké ou commenté l'une de ces vidéos dans le passé. Même son de cloche pour les vidéos qui mettent en scène un sport extrême pouvant provoquer un grave accident.

TikTok explique dans son communiqué :

Nous voulons jouer un rôle positif dans la vie des personnes qui utilisent notre application, et nous nous engageons à favoriser un environnement où les gens peuvent s'exprimer sur une variété de sujets, tout en se protégeant contre les expériences de visionnement potentiellement difficiles.

Autre évolution, TikTok ajoutera prochainement des filtres de hashtags à ses sections "Pour vous" et "Abonnements", donnant aux utilisateurs un nouveau degré de contrôle sur ce qui y apparaît. Filtrer les termes et les hashtags que vous ne souhaitez pas voir surgir dans votre flux va devenir très facile.

Le fonctionnement fait penser à Twitter où les utilisateurs peuvent mettre en liste noire des mots afin que les tweets qui contiennent ce mot ne manifestent plus dans leur TL.



Source

