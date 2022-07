TikTok poursuivi en justice pour le "Black-out challenge" qui a tué 7 enfants

La majorité des vidéos qui incitent les enfants et adolescents à participer à un challenge sont le plus souvent bienveillants. Il s'agit en général d'une danse ou de mouvements à répéter face à la caméra. Malheureusement, il existe aussi des challenges dangereux qui peuvent causer la mort. C'est le cas du "Black-out Challenge", l'application de divertissement est aujourd'hui poursuivie pour négligence sur la modération.

TikTok pourrait être condamné

Une action en justice a été engagée contre TikTok par des parents qui affirment que leurs enfants sont morts en essayant de relever le "challenge du black-out" après avoir vu des vidéos d'autres personnes le faisant. Selon une plainte déposée contre la société en juin, le défi "encourage les utilisateurs à s'étrangler avec des ceintures, des cordons de bourse ou tout autre objet similaire jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance" et au moins sept jeunes sont décédés l'année dernière en y participant. Il a été déclaré que toutes les victimes avaient moins de 15 ans.



La dernière plainte vient des parents de la jeune Lalani Walton, adepte des vidéos TikTok, elle est tombée sur l'une des vidéos du "Black-out challenge" l'invitant à reproduire une méthode d'étranglement. Évidemment, les parents reconnaissent que TikTok n'est pas derrière ce challenge dangereux, mais il est flagrant selon eux qu'il y a eu une gigantesque faille en ce qui concerne la modération. ByteDance (la société mère de l'app) était au courant que ce type de vidéo se répandait à une vitesse affolante dans la catégorie "Pour toi" des jeunes utilisateurs.

Pourtant, TikTok n'a pas été assez rapide pour mettre un frein à la viralité de ces vidéos.

Le procès en cours met en avant une partie des victimes du "Black-out challenge", on se rend compte que les vidéos n'ont pas circulé qu'aux États-Unis :

Un enfant de 12 ans du Colorado qui serait décédé en mars 2021

Un enfant de 12 ans en Oklahoma qui serait décédé en juillet 2021

Un enfant de 10 ans en Pennsylvanie qui serait décédé en décembre 2021

Un jeune homme de 14 ans en Australie qui serait décédé en juin 2021

Un enfant de 10 ans en Italie qui serait décédé en janvier 2021

Au total, on retrouverait au minimum 7 décès de jeunes à travers le monde, l'âge et la localisation des deux dernières victimes ne sont pas encore connus.

Des avocats qui misent tout sur la modération de TikTok

Les avocats des familles l'ont tous admis, l'application de divertissement TikTok est un succès mondial chez toutes les tranches d'âges, cela s'explique par l'algorithme qui est terriblement efficace pour toujours vous montrer ce que vous avez envie de voir.

Cependant, cet algorithme peut aussi vous mettre en avant des vidéos dangereuses, si le "Black-out Challenge" n'aurait probablement jamais été réalisé par un jeune adulte de 23 ans (en tout cas on espère...), un adolescent de 12-13 ans est lui plus susceptible d'être influencé et de ne pas se rendre compte de la gravité de ce type de challenge.