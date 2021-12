Apple est poursuivi en justice pour un défaut dangereux sur toutes les Apple Watch

Apple Watch

William Teixeira

Quand un problème de matériel ou de logiciel est détecté et qu'Apple refuse de réagir, l'entreprise est rapidement attaquée en justice par des recours collectifs. C'est le cas en ce moment avec l'Apple Watch, plusieurs consommateurs se sont rassemblés pour dénoncer un danger qui expose tous les détenteurs d'Apple Watch de la première génération à la Series 6 incluse.

Un défaut dangereux

L'Apple Watch s'écoule par millions d'exemplaires tous les trimestres et pourtant d'après un recours collectif, sa conception poserait souci pour l'utilisateur qui l'attache à son poignet.

On vient d'apprendre que cinq personnes ont déposé plainte contre Apple devant la cour fédérale de San Francisco, elles affirment que les batteries qu'Apple intègre dans ses montres connectées peuvent provoquer un gonflement. Le problème présenté dans la plainte, c'est qu'en plus de faire tomber l'écran en panne, la prise de volume soudaine de la batterie briserait l'écran.



Ce que ne supportent plus ces cinq personnes, c'est qu'Apple est au courant de ce défaut depuis plusieurs années, mais n'a pas pris la peine d'ajouter plus d'espace entre la batterie et l'écran jusqu'à la Series 6.

Apple Inc a été frappée par un recours collectif proposé affirmant que ses Apple Watch de première génération jusqu'à la Series 6 présentent un défaut qui rend leurs écrans sujets à se casser ou à se détacher, blessant dans certains cas les utilisateurs. Le procès, intenté jeudi, affirme que les batteries au lithium sont sujettes au gonflement, ce qui entraîne des pannes d'écran. La plainte comprend une image d'une lacération profonde sur le bras d'un demandeur, qui aurait été subi lorsque son écran s'est cassé.

Ce qui s'avère être délicat dans la déposition, c'est que l'ensemble des Apple Watch sont visés par ce potentiel gonflement de batterie qui ferait décoller l'écran et le briser, on parle d'un problème existant de l'Apple Watch 1 à l'Apple Watch Series 6.

Selon la plainte, l'Apple Watch Series 7 n'est pas concerné par ce défaut, car il y aurait assez d'espace si la batterie gonfle.



Les plaignants affirment qu'il s'agit "d'un danger matériel et déraisonnable pour la sécurité des consommateurs", l'une des personnes derrière ce recours collectif a été coupé au niveau de son bras après que l'écran s'est mis à sortir de son emplacement.

Quel objectif ?

Ce que veut ce recours collectif, c'est que la firme de Cupertino reconnaisse publiquement que la conception de l'Apple Watch peut engendrer un problème de sécurité pour les consommateurs. Selon la plainte, il n'est plus possible de cacher ce fait très grave aux clients qui choisissent l'Apple Watch.



En 2019, une poursuite judiciaire similaire avait eu lieu à la cour fédérale du New Jersey. Cependant, le plaignant a retiré sa plainte seulement quelques mois après, aucune raison n'a été donnée, mais il est probable qu'un accord à l'amiable a été trouvé entre Apple et cette personne.



