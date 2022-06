Apple est poursuivi en justice pour une violation de brevet avec l'Apple Watch

⏰ Il y a 1 heure

William Teixeira

Il y a deux types de poursuites en justice pour les violations de brevet, celles qui sont sérieuses, il s'agit en général d'entreprises qui ont longuement travaillé sur une technologie pour l'inclure dans leurs produits et il y a celles qui n'ont qu'un seul objectif : récupérer de l'argent sans ambition commerciale derrière.

Apple victime à nouveau d'un patent-troll

Connaissez-vous SmartWatch MobileConcepts LLC ?

Il y a peu de chance puisqu'il s'agit d'une société experte dans les patents-troll, autrement dit, elle n'a aucun projet pour sortir de nouveaux produits, mais protège malgré tout des technologies à travers des dépôts de brevet.

Derrière ces initiatives, il y a une raison, SmartWatch Mobile Concepts attend qu'une grande entreprise (avec un gros trésor de guerre) aille sur son propre terrain et utilise une technologie qui a été brevetée par ses soins.



La technique est toujours la même, SmartWatch détecte la potentielle attaque, patiente quelques années que le produit ciblé rencontre du succès, puis l'entreprise entame une procédure en justice pour violation de brevet.



En ce début du mois de juin, la compagnie patent-troll a décidé de s'attaquer à un géant californien : Apple. Dans un dépôt de plainte, la société estime que la firme de Cupertino a profité sans son consentement d’une technologie qui a été déposée par ses soins en 2016. Comme expliqué, il s'agit du brevet 10 362 480, celui-ci est décrit comme mettant en avant une protection sur des : "Systèmes, méthodes et appareils permettant aux utilisateurs d’appareils portables d’accéder à des systèmes électroniques sécurisés"

Quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que la société vise large avec cette attaque puisque la technologie est utilisée dans toutes les générations d'Apple Watch.

Selon l'équipe juridique de SmartWatch Mobile Concepts, Apple "exploite et administre des systèmes, des produits et des services qui permettent à un utilisateur d'appareil portable d'accéder à des systèmes électroniques sécurisés qui enfreignent une ou plusieurs revendications 1 à 9 du brevet 480".



Sans surprise, l'objectif principal de cette poursuite en justice contre Apple est de récupérer le maximum d'argent. L'entreprise va dans un premier temps faire pression en demandant le retrait immédiat de l'Apple Watch dans le commerce, puis si la situation tourne au désavantage d'Apple, SmartWatch proposera à la firme de Cupertino un arrangement financier de plusieurs centaines de millions d'euros pour ne pas en arriver à un point "extrême".



Ce type de procédure abusive existe depuis très longtemps, il s'est avéré efficace une multitude de fois et a permis de faire gagner beaucoup d'argent à de petites entreprises patent-troll sans salariés et sans présence sur des marchés (smartphone, tablette, ordinateur...).