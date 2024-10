La justice américaine va attaquer le monopole d'Apple (iMessage, Apple Pay, Apple Watch)

L'avenir d'Apple risque de basculer outre-Atlantique. D'après le New York Times, le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) a atteint les "dernières étapes" de son enquête sur le monopole d'Apple.



Citant des sources fiables, notre confrère indique qu'un vaste dossier antitrust contre Apple pourrait être déposé par le ministère de la Justice au cours du premier semestre 2024. La stratégie dite de "jardin clos" d'Apple est au centre de l'enquête pour tout un tas de service, d'iMessage à Apple Pay en passant par l'App Store et l'Apple Watch.

Une enquête d'une ampleur inédite contre Apple

Voici un extrait tiré du New York Times :

Les enquêteurs ont notamment examiné comment l'Apple Watch fonctionne mieux avec l'iPhone qu'avec d'autres marques, ainsi que la manière dont Apple exclut ses concurrents de son service iMessage. Ils ont également examiné de près le système de paiement d'Apple pour l'iPhone, qui empêche d'autres sociétés financières d'offrir des services similaires, ont déclaré ces personnes.

[...]

Le procès d'Apple serait probablement encore plus étendu que les précédents défis lancés à l'entreprise, attaquant son puissant modèle commercial qui associe l'iPhone à des appareils tels que l'Apple Watch et à des services tels qu'Apple Pay pour attirer et fidéliser les consommateurs à ses produits.

Cette enquête n'a pas été lancée par hasard. Des concurrents tels que Tile, Beeper, Basecamp, Meta et Spotify ont contribué dans cette affaire, tout comme les banques qui souhaitaient avoir accès aux capacités NFC de l'iPhone.

Pour sa part, Apple s'est défendue contre les plaintes antitrust en insistant sur le fait qu'elle ne détient de monopole sur aucun marché. Des représentants de l'entreprise ont rencontré le DoJ à plusieurs reprises au cours de l'enquête, afin d'évoquer l'ensemble des sujets, d'iMessage à l'Apple Watch. En voici une partie :

Comment l'Apple Watch fonctionne mieux avec l'iPhone que les autres montres intelligentes.

Comment Apple empêche ses concurrents d'accéder à iMessage.

Comment Apple empêche d'autres sociétés financières d'offrir des services de paiement en ligne similaires à Apple Pay sur l'iPhone.

Apple privilégie-t-elle ses propres applications et services par rapport à ceux fournis par des développeurs tiers ?

Comment Apple a bloqué les applications de "cloud gaming" dans l'App Store.

Comment Apple restreint les services de localisation de l'iPhone pour les appareils qui sont en concurrence avec AirTag.

L'impact de l'App Tracking Transparency sur la collecte de données publicitaires.

Le ministère de la justice n'a pas encore pris de décision définitive quant à l'opportunité d'intenter une action en justice, et Apple n'a pas encore eu l'occasion d'organiser une réunion finale pour plaider sa cause avant qu'une action en justice ne soit intentée.



Apple et Microsoft sont les seules entreprises des GAFAM à ne pas faire l'objet de poursuites judiciaires aux États-Unis en raison de leurs pratiques commerciales. Google, Amazon et Meta sont tous confrontés au DoJ ou à la FTC.



En clair, la justice américaine veut se calquer sur celle de l'UE, qui va obliger Apple à s'ouvrir en Europe, notamment aux magasins d'applications alternatifs et au sideloading au printemps prochain. iMessage, Apple Pay et autre Siri sont également en train de tomber sous le joug de l'instance européenne.