Apple ouvrira l'iPhone au sideloading avec iOS 17.3 ou 17.4

Attendu de longue date et pressenti pour être évoqué lors de la dernière WWDC 23, le sideloading se fait toujours désirer du côté des utilisateurs d'iPhone. Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoirait de publier une prochaine mise à jour d'iOS 17 qui permettrait de télécharger des applications en dehors de l'App Store d'ici au printemps.

Seulement en Europe

Dans une série de messages partagés sur Discord (et relayée par Supercharged), Gurman a déclaré qu'Apple travaille activement à l'inclusion du téléchargement latéral dans le cadre d'une future mise à jour d'iOS 17 qui devrait être publiée avant le printemps 2024, soit iOS 17.3 ou iOS 17.4. Cependant, cette nouvelle fonctionnalité ne sera disponible que pour les utilisateurs d'iPhone en Europe, car Apple devra se conformer à la loi européenne sur les marchés numériques (DMA) avant le 5 mars 2024, en vertu de laquelle les entreprises technologiques "gardiennes" seront obligées d'ouvrir leurs plateformes pour accueillir des boutiques d'applications et des plateformes de paiement externes, en plus de configurer des applications tierces par défaut pour des services tels que le courrier électronique et la messagerie.

Apple s'efforcera également de "minimiser" la possibilité de charger des applications de manière latérale lorsque la fonction sera disponible dans le cadre de la rumeur de mise à jour d'iOS 17. L'entreprise n'aurait pas l'intention de faire ouvertement la publicité du sideloading, la fonction étant probablement enfouie dans l'application Réglages afin de dissuader et de décourager le plus grand nombre possible d'utilisateurs de s'en servir. Si vous êtes hors espace économique européen, vous ne verrez même pas l'option.



Dans l'ensemble, il est peu probable qu'Apple soit affecté de manière significative par l'ouverture d'iOS aux fournisseurs de services externes, tout comme ce cas n'est pas prêt d'arriver aux États-Unis. En effet, dans sa longue bataille juridique avec Epic Games, de nombreux tribunaux se sont rangés du côté d'Apple en ce qui concerne la plupart de ses politiques relatives à l'App Store. Les développeurs tiers eux-mêmes ne semblent guère intéressés par la mise à disposition de leurs applications iOS via des boutiques externes, puisque seuls 14 % d'entre eux ont déclaré dans une enquête qu'ils abandonneraient complètement l'App Store au profit d'une place de marché alternative. Les risques de passer outre l'App Store étant la sécurité des données utilisateurs et la prolifération des virus.



Qui a hâte d'avoir iOS 17.3 / 17.4 pour installer des applications hors App Store ? Vous savez que c'est déjà possible avec AltStore par exemple ?