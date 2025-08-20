Apple remplacerait les coques FineWoven par le TechWoven pour les iPhone 17

Après avoir laissé entendre qu'Apple préparait un remplaçant aux coques FineWoven pour les iPhone 17, Majin Bu réitère et donne plus de précisions sur le successeur. Ainsi, c'est le TechWoven qui devrait faire son entrée avec un matériau enfin plus solide et fiable. Voyez en images.

Tourner la page du FineWoven

Le TechWoven marque une rupture avec la philosophie FineWoven. Là où ce dernier privilégiait un toucher velours séduisant mais fragile, cette nouvelle conception mise sur un textile technique plus rugueux et résistant. Le nom lui-même suggère une approche industrielle, probablement inspirée des textiles techniques utilisés dans l'automobile ou le sport.

Cette évolution s'inscrit parfaitement dans la stratégie environnementale d'Apple. Le matériau pourrait intégrer du rPET, un textile fabriqué à partir de bouteilles plastiques recyclées, permettant de concilier durabilité écologique et résistance mécanique. Une approche plus pragmatique que les 68% de contenu recyclé post-consommation du FineWoven, qui n'avait pas su convaincre par sa longévité.

Design et nouvelles fonctionnalités

Les images révèlent une palette de cinq coloris : noir, marron, bleu, vert et violet. Comme à son habitude, Apple devrait décliner ces teintes avec des appellations plus spécifiques, à l'image du "Sienna" mentionné sur les emballages supposés.

L'aspect le plus intriguant concerne l'introduction d'une "Crossbody Strap", une bandoulière permettant de porter l'iPhone en travers du torse. Cette nouveauté répond à une tendance mode émergente tout en renforçant la sécurité anti-vol, à l'image du système de lanière déjà présent sur les AirPods. Les coques conservent par ailleurs les petits trous de fixation déjà présents sur les modèles silicone, ainsi que la compatibilité MagSafe et Camera Control. De fait, si le leak se vérifie, le bouton Camera Control ferait bien son retour sur l'iPhone 17.

Entre rumeur et réalité

Reste à déterminer la crédibilité de ces informations. Majin Bu, malgré quelques succès récents concernant l'iPhone 16 Pro Desert Titanium, demeure un leaker au bilan mitigé. Les emballages présentés, bien qu'impressionnants, pourraient être des contrefaçons sophistiquées. De plus, certains détails sur ces emballages nous laissent circonspects, comme l'appellation en français "coque en tissage technique" qui ne ressemble pas vraiment à Apple.

Le timing questionne également : ces fuites arrivent tardivement comparé aux précédentes rumeurs FineWoven qui circulaient dès mai-juin. Avec la keynote iPhone 17 attendue dans quelques semaines, Apple pourrait enfin lever le voile sur cette mystérieuse gamme TechWoven et démontrer sa capacité à rebondir après un échec. On espère au moins que TechWoven sera plus durable et solide que son prédécesseur, même si ça ne devrait pas être très difficile à faire.



