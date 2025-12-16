IKEA lance 3 chargeurs MagSafe Qi 2 à petit prix

Le géant suédois du meuble s'attaque frontalement à un marché longtemps dominé par Apple et ses accessoires MagSafe. Avec sa nouvelle gamme VÄSTMÄRKE, IKEA propose trois chargeurs certifiés Qi2 dont les tarifs défient toute concurrence. Le modèle d'entrée débute à 8,99 euros quand le chargeur MagSafe d'Apple atteint les 49 euros pour un câble d'un mètre. Cette offensive tarifaire s'inscrit dans la stratégie plus large d'IKEA qui multiplie les incursions dans l'univers tech, après avoir adopté Matter pour sa gamme domotique TRÅDFRI.

Des prix très doux la donne

La certification Qi2 change radicalement la recharge magnétique. Contrairement au MagSafe propriétaire d'Apple, cette norme ouverte permet à n'importe quel fabricant de proposer des accessoires compatibles avec les iPhone depuis le modèle 12, mais aussi avec les smartphones Android récents comme le Google Pixel 10. IKEA exploite intelligemment cette ouverture pour casser les codes du secteur.

Le premier chargeur VÄSTMÄRKE arbore une forme circulaire rouge vif qui détonne dans le paysage plutôt austère des accessoires de recharge. Son ingéniosité réside dans sa conception modulable : la partie supérieure pivote pour transformer le chargeur en support de préhension façon PopSocket, tandis que le câble USB-C intégré de 1,20 mètre s'enroule directement à l'intérieur. Une solution qui règle le problème récurrent des câbles qui s'emmêlent au fond d'un sac.

Trois approches différentes

La station avec socle en liège à 12,99 euros vise plutôt les bureaux et tables de nuit. Elle maintient l'iPhone en position verticale ou horizontale grâce aux aimants, ce qui s'avère parfait pour exploiter le mode Standby d'iOS qui transforme l'écran en horloge intelligente. IKEA recommande toutefois d'utiliser une coque fine de moins de 3 millimètres pour garantir une fixation optimale.

Le troisième modèle pousse le concept plus loin en intégrant un vide-poches lumineux à 19,99 euros. Cette approche marie technologie et décoration, offrant un éclairage d'ambiance discret tout en créant un espace de rangement pour les petits objets du quotidien. Pour l'instant, seuls les deux premiers modèles sont disponibles en France, le troisième restant exclusif au marché allemand.

Cette gamme confirme qu'IKEA ne se contente plus de meubler nos intérieurs, mais cherche activement à les équiper technologiquement avec des produits accessibles qui démocratisent des fonctionnalités auparavant réservées aux gammes premium. De fait, IKEA pratique des prix plus bas que les marques chinoises de qualité qu'on connaît tous, en plus de proposer des produits plus design et moins austères.