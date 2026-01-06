CES 2026 : ShiftCam ProRig, la cage pensée pour l'iPhone Pro

Le CES 2026 confirme une tendance de fond : l'iPhone s'impose progressivement comme un outil de production vidéo crédible. ShiftCam l'a bien compris et frappe fort avec son ProRig, une cage métallique qui s'attaque aux limites traditionnelles du smartphone en tournage. Apple a beau améliorer ses capteurs et ses modes Pro année après année, l'écosystème d'accessoires reste indispensable pour transformer un téléphone en véritable caméra de plateau.

Une conception pensée pour durer

Le ProRig mise sur l'adaptabilité avec ses inserts interchangeables qui supportent les iPhone 15 jusqu'aux iPhone 17 Pro et Pro Max. Cette approche modulaire évite l'obsolescence programmée et permet d'amortir l'investissement sur plusieurs générations. La structure intègre trois sabots cold shoe pour accessoires, plusieurs filetages pour trépieds, et un mécanisme coulissant qui libère totalement l'accès au port USB-C et à la zone MagSafe.

Cette dernière caractéristique n'est pas anodine : elle permet d'enregistrer directement sur SSD externe tout en maintenant une alimentation continue via batterie MagSafe. Un détail qui fait toute la différence lors de sessions marathon.

Filtres et contrôle à distance

Le système de filtres magnétiques adopte un format 72 mm pour minimiser le vignettage sur l'ultra grand-angle de l'iPhone. Au programme : filtres CPL pour gérer les reflets, ND variables (1-5 et 6-10 stops) pour maîtriser l'exposition, et Black Mist pour adoucir les hautes lumières. Chaque filtre embarque un verre multicouche traité anti-rayures et hydrophobe.

Deux télécommandes Bluetooth amovibles complètent l'arsenal, offrant un déclenchement sans contact avec l'écran. Le ProRig sera disponible au deuxième trimestre 2026 à 149 dollars, tandis que les filtres sont déjà commercialisés entre 79 et 159 dollars. Les prix européens ainsi que la disponibilité dans nos contrées n'ont pas été communiqués.