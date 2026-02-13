66% des iPhone sont sur iOS 26 en février 2026

Apple dévoile enfin ses chiffres officiels d’adoption pour iOS 26 et iPadOS 26, confirmant une migration rapide des utilisateurs vers ses dernières versions logicielles. Des données qui illustrent une nouvelle fois la force de son écosystème et la vitesse de déploiement de ses mises à jour.

Apple publie enfin les vrais chiffres officiels du taux d’adoption d’iOS 26 et iPadOS 26

66 % pour l'iPhone

Apple vient de dévoiler les statistiques officielles tant attendues concernant l’adoption d’iOS 26 et iPadOS 26. Ces données, mesurées par les appareils ayant effectué des transactions sur l’App Store au 12 février 2026, révèlent une migration massive des utilisateurs vers ces nouvelles versions et confirment une fois de plus la domination de la marque à la pomme dans l’écosystème mobile.



Les chiffres pour iOS 26 sont impressionnants et dépassent les attentes. 66 % de tous les iPhone utilisent désormais iOS 26, un taux qui grimpe à 74 % pour les appareils introduits au cours des quatre dernières années. Ces statistiques démontrent une adoption rapide et généralisée en seulement quelques mois. iOS 18 conserve encore une présence notable avec 24 % du parc global et 20 % pour les appareils récents, tandis que les versions antérieures ne représentent plus que 10 % des iPhone, témoignant d’une migration presque complète vers les versions modernes.

57 % pour l'iPad

Du côté des iPad, les chiffres restent solides bien que légèrement inférieurs. 57 % de toutes les tablettes fonctionnent sous iPadOS 26, et 66 % des iPad récents ont effectué la migration. iPadOS 18 maintient une présence de 26 % à 28 % selon l’ancienneté des appareils, tandis que les versions antérieures représentent entre 6 % et 17 % du parc. Cette différence avec les iPhone s’explique naturellement par un cycle de renouvellement plus long pour les tablettes.



Cette adoption massive résulte de la stratégie bien rodée d’Apple. Le processus de mise à jour simplifié, les notifications régulières et l’installation fluide encouragent les utilisateurs à franchir le pas. L’écosystème fermé pousse également les développeurs à optimiser rapidement leurs applications pour les nouvelles versions, créant une dynamique positive. Les améliorations en sécurité et les nouvelles fonctionnalités constituent des arguments supplémentaires convaincants.



Le fait que toutes les mises à jour portent désormais le même numéro de version, quel que soit l’appareil, et qu’elles soient déployées simultanément, simplifie aussi grandement la compréhension globale pour les utilisateurs.