La version iOS 26.3.1 arrive bientôt pour l’iPhone 17e

Apple prépare actuellement en interne la version iOS 26.3.1, selon les journaux de visites de nos amis de MacRumors, une source plutôt fiable pour anticiper les futures versions d’iOS puisque les développeurs d’Apple utilisent les appareils de test comme n’importe quel autre. Sur iSoft, nous avons déjà eu des visites provenant des USA avec des versions encore non annoncées, mais pas cette fois.

Une version mineure très intéressante

Comme sa numérotation l'indique, cette mise à jour estampillée 26.3.1 devrait être mineure, centrée sur la correction de bugs et éventuellement sur des correctifs de sécurité. Voici pourquoi elle pourrait être déployée dans les deux prochaines semaines.



Rappelez-vous le mois dernier, Apple a publié iOS 26.2.1 avec des correctifs de bugs et la prise en charge de la seconde génération des AirTags. De la même manière, iOS 26.3.1 pourrait inclure la compatibilité avec certains nouveaux produits qu’Apple devrait annoncer début mars, notamment le futur iPhone 17e, mais cela reste pour l’instant pure spéculation.

Selon plusieurs sources bien informées, Apple prévoit une série d'annonces produits étalée sur trois jours, du lundi 2 mars au mercredi 4 mars 2026. Le clou du spectacle interviendra le mercredi 4 mars à 9 h (heure de l'Est), avec un format inédit baptisé « Apple Experience ». Cet événement se déroulera simultanément dans trois villes : New York, Londres et Shanghai. Seuls des journalistes, influenceurs et créateurs de contenu triés sur le volet seront invités à découvrir et manipuler les nouveaux produits en personne.



Pour l'instant, Apple n'a pas communiqué sur une éventuelle mise à jour logicielle parallèle (par exemple un macOS 26.3.1) synchronisée avec ces lancements.iOS 26.3.1 devrait arriver comme une petite mise à jour intermédiaire entre iOS 26.3 (publiée début février 2026) et la plus conséquente iOS 26.4, prévue fin mars ou début avril. Même si la refonte majeure de Siri (avec intelligence artificielle personnalisée) n'est pas attendue avant plus tard dans l'année, iOS 26.4 promet plusieurs améliorations notables pour Apple Music (playlists à l'IA), Apple Podcasts, CarPlay (IA et lecture vidéo), ainsi que d'autres apps et fonctionnalités système.



Restez vigilants dans les prochains jours : Apple devrait lancer plusieurs Mac (MacBook pas cher, MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro / Max, écrans Studio, etc), un iPhone, deux iPad et plus encore. Les surprises de ce début d'année pourraient bien arriver plus vite qu'on ne le pense !