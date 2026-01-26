iOS 26.2.1 et watchOS 26.2.1 sont nécessaires pour l'AirTag 2

En dévoilant ses AirTags 2, Apple a officiellement confirmé que les mises à jour iOS 26.2.1 et watchOS 26.2.1 seront disponibles très prochainement, probablement cette semaine - potentiellement dès aujourd’hui.



Ces versions ont été mentionnées dans le communiqué de presse annonçant le nouvel AirTag 2 et figurent également en petits caractères sur la page produit de cet accessoire qui permet de suivre ses effets personnels. Il s’agit de mises à jour mineures, mais elles apportent quelques améliorations importantes.

Une seule nouveauté

iOS 26.2.1 est la première version à supporter le nouvel AirTag 2026 via un iPhone (ou iPad).

watchOS 26.2.1 ajoute la fonctionnalité Localisation précise sur : Apple Watch Series 9 et modèles ultérieurs Apple Watch Ultra 2 et modèles ultérieurs Cela permet pour la première fois de localiser précisément un AirTag directement depuis sa montre, avec des indications de direction et de distance sur l’écran. Nous n’avons pas encore confirmation si cette fonctionnalité est réservée au nouvel AirTag ou si elle fonctionne également avec l’AirTag de première génération

Cela permet pour la première fois de localiser précisément un AirTag directement depuis sa montre, avec des indications de direction et de distance sur l’écran. Nous n’avons pas encore confirmation si cette fonctionnalité est réservée au nouvel AirTag ou si elle fonctionne également avec l’AirTag de première génération

Comme pour la plupart des mises à jour de ce type (versions .x.1), iOS 26.2.1 devrait inclure :

Des corrections de bugs

Des correctifs de sécurité

Pour installer ces mises à jour dès qu’elles seront disponibles, rendez-vous dans :

Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur votre iPhone, et sur votre Apple Watch via l’app Watch sur iPhone.



Qui attendait les AirTags 2 pour s'équiper et se prémunir des vols ?