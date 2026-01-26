iOS 26.2.1 et watchOS 26.2.1 sont nécessaires pour l'AirTag 2

ios 26 iconEn dévoilant ses AirTags 2, Apple a officiellement confirmé que les mises à jour iOS 26.2.1 et watchOS 26.2.1 seront disponibles très prochainement, probablement cette semaine - potentiellement dès aujourd’hui.

Ces versions ont été mentionnées dans le communiqué de presse annonçant le nouvel AirTag 2 et figurent également en petits caractères sur la page produit de cet accessoire qui permet de suivre ses effets personnels. Il s’agit de mises à jour mineures, mais elles apportent quelques améliorations importantes.

Une seule nouveauté

  • iOS 26.2.1 est la première version à supporter le nouvel AirTag 2026 via un iPhone (ou iPad).
  • watchOS 26.2.1 ajoute la fonctionnalité Localisation précise sur :
    • Apple Watch Series 9 et modèles ultérieurs
    • Apple Watch Ultra 2 et modèles ultérieurs
    Cela permet pour la première fois de localiser précisément un AirTag directement depuis sa montre, avec des indications de direction et de distance sur l’écran. Nous n’avons pas encore confirmation si cette fonctionnalité est réservée au nouvel AirTag ou si elle fonctionne également avec l’AirTag de première génération
apple airtags 2 localiser precision finding apple watch precision

Comme pour la plupart des mises à jour de ce type (versions .x.1), iOS 26.2.1 devrait inclure :

  • Des corrections de bugs
  • Des correctifs de sécurité

Pour installer ces mises à jour dès qu’elles seront disponibles, rendez-vous dans :
Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur votre iPhone, et sur votre Apple Watch via l’app Watch sur iPhone.

Qui attendait les AirTags 2 pour s'équiper et se prémunir des vols ?

3 réactions

jmarc91 - iPad premium

Oui elle charge partout lol :)

26/01/2026 à 23h22

OzVirtu - iPhone premium

Maj dispo…

26/01/2026 à 19h18

mdr68 - iPhone premium

On est espère d’abord la beta 3 d’ios 26.3

26/01/2026 à 17h04

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
