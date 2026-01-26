iOS 26.2.1 et watchOS 26.2.1 sont nécessaires pour l'AirTag 2
- Alban Martin
- Il y a 7 heures
- 💬 3 coms
- 🔈 Écouter
En dévoilant ses AirTags 2, Apple a officiellement confirmé que les mises à jour iOS 26.2.1 et watchOS 26.2.1 seront disponibles très prochainement, probablement cette semaine - potentiellement dès aujourd’hui.
Ces versions ont été mentionnées dans le communiqué de presse annonçant le nouvel AirTag 2 et figurent également en petits caractères sur la page produit de cet accessoire qui permet de suivre ses effets personnels. Il s’agit de mises à jour mineures, mais elles apportent quelques améliorations importantes.
Une seule nouveauté
- iOS 26.2.1 est la première version à supporter le nouvel AirTag 2026 via un iPhone (ou iPad).
- watchOS 26.2.1 ajoute la fonctionnalité Localisation précise sur :
- Apple Watch Series 9 et modèles ultérieurs
- Apple Watch Ultra 2 et modèles ultérieurs
Comme pour la plupart des mises à jour de ce type (versions .x.1), iOS 26.2.1 devrait inclure :
- Des corrections de bugs
- Des correctifs de sécurité
Pour installer ces mises à jour dès qu’elles seront disponibles, rendez-vous dans :
Réglages > Général > Mise à jour logicielle sur votre iPhone, et sur votre Apple Watch via l’app Watch sur iPhone.
Qui attendait les AirTags 2 pour s'équiper et se prémunir des vols ?