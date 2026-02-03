Des mises à jour macOS 11.7.11, watchOS 10.6.2 / 9.6.4 et 6.3.1 pour iMessage et FaceTime

En ce début du mois de février 2026, et après des versions iOS "anciennes" la semaine dernière, Apple vient de déployer plusieurs mises à jour de sécurité et de certificats pour les anciennes versions de macOS et watchOS. Ces correctifs permettent de prolonger le fonctionnement des services essentiels comme iMessage, FaceTime et l’activation des appareils au-delà de janvier 2027.

Un certificat à renouveler

Ces mises à jour concernent principalement le renouvellement des certificats (notamment le nouveau certificat racine « Apple Platform Backport Root CA - G1 ») qui arrivent à expiration, évitant ainsi toute interruption de service sur les appareils ne pouvant plus recevoir les versions les plus récentes (macOS 26 et watchOS 26).

Mises à jour principales pour macOS Big Sur (macOS 11)

macOS 11.7.11

Destinée aux anciens Mac ne pouvant pas passer aux versions plus récentes.

Installation via les Réglages Système (ou Préférences Système selon le modèle).

Cette mise à jour garantit le fonctionnement continu sur Big Sur d’iMessage, FaceTime et de l’activation des appareils après janvier 2027.

Support supplémentaire pour macOS Catalina

macOS Catalina Security Update 2026-001

Publiée pour les Mac encore sous macOS Catalina (10.15).

Elle prolonge également les certificats nécessaires, sans ajout de nouvelles fonctionnalités ni correctifs de sécurité supplémentaires (aucune CVE listée).

Mises à jour pour watchOS

watchOS 10.6.2

Disponible pour : Apple Watch Series 4, Series 5 et la première génération d’Apple Watch SE.

watchOS 9.6.4

Dernière version supportée pour les montres associées à des iPhone limités à iOS 16 (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X), qui ne peuvent pas passer à iOS 17 ou ultérieur.

watchOS 6.3.1

Mise à jour pour les modèles encore plus anciens (Series 1 à 3 et autres montres ne recevant plus de mises à jour majeures).

Les mises à jour watchOS s’installent via l’application Watch sur l’iPhone associé. Ces versions mineures se concentrent exclusivement sur le renouvellement des certificats pour assurer une compatibilité à long terme des services Apple. Elles n’apportent ni nouvelles fonctionnalités, ni correctifs de bugs, ni autres patchs de sécurité (hormis le certificat lui-même). Les utilisateurs concernés par ces anciens systèmes sont invités à installer ces mises à jour dès que possible pour éviter toute perte d’accès aux services principaux d’Apple après janvier 2027.