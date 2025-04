Apple publie aussi iOS 15.8.4, iOS 16.7.11, iPadOS 17.7.6

Alors qu’Apple propose plusieurs mises à jour logicielles pour ses derniers appareils, notamment iOS 18.4 pour iPhone, iPadOS 18.4 pour iPad et macOS 15.4 pour Mac, en parallèle, la marque met également à disposition iOS 15.8.4, iOS 16.7.11, iPadOS 17.7.6, macOS 13.7.5 et macOS 14.7.5, destinés aux appareils plus anciens qui ne sont pas compatibles avec les versions les plus récentes.

Trois nouvelles mises à jour pour iOS

Pour l’instant, aucun détail officiel n’a été communiqué sur les changements apportés par ces mises à jour. Toutefois, on peut supposer qu’Apple a corrigé des failles de sécurité. Elle en a comblé 64 sur iOS 18.4.

Appareils compatibles avec iOS 15.8.4 :

iPad mini 4

iPad Air 2

iPhone 6s / 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone 7 / 7 Plus

iPod touch 7G

Appareils pouvant installer iOS 16.7.11 :

iPad 5 (Wi-Fi)

iPad Pro

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone X

iPads compatibles avec iPadOS 17.7.6 :

iPad Pro 2

iPad Pro

iPad 6 (Wi-Fi)

Comment installer la mise à jour ?

Sur votre iPhone ou iPad, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, puis lancez le téléchargement et suivez les instructions pour l’installation.