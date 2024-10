Apple publie macOS 15.0.1, watchOS 11.0.1 et visionOS 2.0.1 avec des correctifs importants

Après les mises à jour iOS 18.0.1 et iPadOS 18.0.1 qui apportent un lot de correctifs sur les iPhone et iPad, Apple mis en ligne au cours de la nuit d’autres mises à jour correctives afin d’améliorer l’expérience utilisateur sur ses autres produits. Depuis minuit, vous pouvez mettre à jour votre Mac, votre Apple Watch et votre Apple Vision Pro.

De nouvelles mises à jour disponibles au téléchargement

Top départ !

Apple a publié au cours de la nuit des mises à jour qui corrigent des bugs, mais améliore aussi la sécurité des utilisateurs grâce à des failles qui ont été bouchées. Si vous avez mis à jour votre iPhone et iPad vers iOS 18.0.1 et iPadOS 18.0.1 au réveil, il est temps de faire de même avec les autres produits Apple que vous possédez.



Apple a publié cette nuit les mises à jour suivantes :

macOS 15.0.1

watchOS 11.0.1

visionOS 2.0.1

Dans le cas de macOS 15.0.1, voici les problèmes que règle la mise à jour :

Messages peut s’arrêter de manière inattendue lorsque vous répondez à un message avec un cadran Apple Watch partagé.

Améliore la compatibilité avec les logiciels de sécurité tiers.

Pour télécharger cette nouvelle mise à jour sur un Mac compatible, rendez-vous dans le menu Apple en haut à gauche de votre écran puis Paramètres Système, vous verrez ici un menu mise à jour logicielle sur votre gauche.

visionOS 2.0.1

Apple prend aussi soin de ses utilisateurs d’Apple Vision Pro, voici tout ce qui a été corrigé dans cette mise à jour :

Le lecteur vidéo YouTube dans Safari peut geler Safari

Les données d'extension Web peuvent être perdues après la mise à jour vers visionOS 2

Messages peuvent se arrêter de manière inattendue lorsque vous répondez à un message avec un visage Apple Watch partagé

​​​Pour mettre à jour votre Apple Vision Pro, rendez-vous dans l’écran d’accueil de votre Vision Pro en appuyant sur la Digital Crown ou en accédant avec le geste de votre main droite ou gauche. Une fois dans l’écran d’accueil, rendez-vous dans Réglages puis Général de Mise à jour logicielle. Votre Apple Vision Pro vous demandera d’accepter des conditions générales d’utilisation, puis le téléchargement commencera. Votre Apple Vision Pro aura besoin de redémarrer pour l’installation de visionOS 2.0.1.

watchOS 11.0.1

Nos Apple Watch sont également mises à jour avec plusieurs correctifs, voici le détail de la mise à jour :

L’Apple Watch pouvait redémarrer inopinément pour certains utilisateurs.

L’app Musique pouvait se fermer inopinément lors du chargement de contenu multimédia.

La batterie pouvait se décharger plus rapidement que prévu.

L’écran tactile pouvait momentanément ne plus répondre pour certains utilisateurs d’Apple Watch Series 9, d’Apple Watch Series 10 et d’Apple Watch Ultra 2.

L’app Messages pouvait se fermer inopinément lors de la réponse à un message avec un cadran d’Apple Watch partagé.

En plus de corriger de méchants bugs, cette mise à jour va aussi soulager l’autonomie de votre Apple Watch ! Bon, si vous aviez la Series 10, vous n’avez peut-être rien vu, mais les anciens modèles ont peut-être remarqué des baisses d’autonomie, ça va être un soulagement pour certain.

Pour mettre à jour votre Apple Watch, prenez votre iPhone dans vos mains puis direction l’application Watch. Ici, il faudra aller dans Général et Mise à jour logicielle. Attention, pour que la mise à jour s’installe sur votre Apple Watch, celle-ci doit être à un niveau de charge minimum et de préférence relié à un chargeur.



Le réveil est animé aujourd’hui !

Attention pour les utilisateurs de Mac, si vous travaillez sur votre Mac, ce n’est jamais l’idée du siècle de lancer l’installation de la mise à jour avant de commencer sa journée, car ça peut prendre beaucoup de temps.