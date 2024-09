Apple publie la bêta 8 pour iOS 18, tvOS 18, watchOS 11, macOS 15 et visionOS 2

Le rythme estival des bêtas est enclenché chez Apple, avec une nouvelle version de test à destination des développeurs, qu'ils soient sur iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch, Mac ou Vision Pro.



Après une première bêta permettant de découvrir une partie des nouveautés annoncées, Apple intègre petit à petit le reste.



: Apple a publié la bêta 2 aux développeurs.

: Apple a publié la bêta 3 aux développeurs, les testeurs publics suivront très prochainement.

: Apple a publié une 3e bêta "revisitée" pour iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15.

: Apple publie une 4e bêta aux développeurs.

: Apple sort une version révisée de la bêta 4 d’iOS 18.

: Apple a publié une 5e bêta aux développeurs.

: Apple a publié une 6e bêta aux développeurs.

: Apple a publié une 7e bêta aux développeurs.

: Apple a publié une 8e bêta aux développeurs.

iOS 18

Apple a mis à disposition la nouvell bêta d'iOS 18 et d'iPadOS 18. Pour la télécharger, il faut être inscrit au programme bêta et puis aller dans les réglages de son iPhone afin d'installer iOS 18. Assurez-vous aussi d'avoir activé le mode développeur dans Réglages > "Confidentialité et sécurité".



Après avoir eu un aperçu des nouveautés d'iOS 18 lors de la WWDC 24, Apple n'avait pas tout terminé dans la première bêta. On n'a pas encore pu tester la partie Apple Intelligence, le nouveau Siri, le nouveau Mail et autre. Mais la personnalisation de l'écran d'accueil est déjà là, tout comme un tas de petits changements.



Voici les changements de la bêta 2 :

iPadOS 18 inclut des boutiques d'applications alternatives et d'autres changements européens

Une option RCS est disponible aux USA

L’icône de l’App Store est enfin compatible avec le mode sombre

Dans l'application "Mots de passe", il y a un bouton "+" dans la vue principale pour ajouter un nouvel élément sans avoir à appuyer sur l'icône "Tous".

Le bouton virtuel "éteindre" du centre de contrôle a une sensation haptique plus prononcée lorsque vous appuyez dessus, et il ne se déclenche que lorsque vous appuyez véritablement dessus, et non plus simplement en l'effleurant.

De nombreux bugs sont apparus : son haut-parleurs très faible, lecture média saccadée, lenteurs, etc

Voici les changements de la bêta 3 :

RCS débarque sur iPhone en France, mais que chez SFR apparemment. Au Canada aussi.

Apple applique un effet sombre à toutes les icônes, plus seulement sur ses applications. On trouve Facebook, Slack, Signal, YouTube et autre qui sont parfaitement intégrées. D'autres comme iSoft, le blanc est légèrement atténué.

Apple a ajouté un bouton "Sélectionner" pour choisir plusieurs images dans l'interface principale de Photos, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de glisser vers le bas pour l'atteindre.

Avec ce changement, le bouton Rechercher n'est plus qu'une loupe, mais il est surligné en bleu pour le faire ressortir davantage.

Avec ce changement, le bouton Rechercher n'est plus qu'une loupe, mais il est surligné en bleu pour le faire ressortir davantage. Dans Messages, les emoji, les Memoji et les autocollants ont été regroupés en une seule interface, dans laquelle on peut naviguer à l'aide des minuscules icônes situées en bas de l'écran. Vous pouvez créer des autocollants et des Memoji à partir de cette interface, et vous pouvez utiliser les autocollants directement dans vos messages comme vous pouvez utiliser les emoji. Apple a probablement apporté ces changements pour préparer le lancement d'Apple Intelligence, de Genmoji et d'Image Playground.

Dans les fonds d'écran, il existe une version dynamique du fond d'écran d'iOS 18 qui passe d'une couleur à l'autre en fonction de l'heure de la journée.

Lorsque vous activez la lampe de poche, vous disposez d'une interface plus grande et plus intuitive pour modifier la luminosité et l'étendue du flash LED utilisé pour la fonction lampe de poche.

L'interface de RCS dans la section Messages de l'application Réglages a changé. Plutôt que d'apparaître comme un simple bouton marche/arrêt, il s'agit désormais d'un menu qui fournit un contexte supplémentaire. Apple explique que l'envoi et la réception de messages avec RCS utilisent des données sans fil et que les identifiants des réseaux cellulaires peuvent être partagés avec les opérateurs et leurs partenaires.

Voici les nouveautés de la bêta 4 :

Les anciens widgets, dits "Today", sont désactivés par Apple. Ils ont été introduits avec iOS 8, alors que les widgets modernes ont été ajoutés à iOS 14.

Apple a ajouté des fonds d'écran en mode clair et en mode sombre pour CarPlay, reflétant ceux qui ont été ajoutés sur l'iPhone.

Apple a ajouté une nouvelle façon d'accéder aux paramètres iCloud dans l'application Réglages. L'option iCloud est désormais associée à App Store, Game Center et Wallet.

Dans la section Appareil photo de l'application Réglages, une nouvelle option "Menu de contrôle" est disponible sous "Préserver les réglages". Le menu des commandes préserve l'outil de l'appareil photo précédemment utilisé lors de l'expansion du menu des commandes plutôt que d'afficher la liste complète des options de commande de l'appareil photo lors de l'utilisation de l'app Appareil photo.

Apple a modifié le design du dossier Caché dans la bibliothèque d'applications avec des carrés d'application vides.

Les icônes du mode sombre et du mode lumineux sont désormais correctement synchronisées avec les réglages du mode général lorsque vous utilisez le réglage "Automatique" dans la rubrique Personnaliser.

Apple a modifié le design de l'icône de l'application Stocks. Les lignes sont plus subtiles et il n'y a plus de voile blanc sur la partie inférieure de l'icône.

Il y a un nouveau bouton du Centre de contrôle pour le Bluetooth, mais il ne fonctionne pas encore. Apple a également ajouté un bouton Mode silencieux/Mute et une option Accessibilité Eye Mirroring. L'option "Ouvrir Musique" Control Center a été supprimée.

De nouveaux types d'options Siri et Apple Watch Mirroring sont disponibles pour AssistiveTouch.

Il y a des références supplémentaires aux fonctionnalités Apple Intelligence, ce qui suggère qu'Apple continue à se préparer à mettre en œuvre l'IA très bientôt.

Voici les nouveautés de la bêta 5 :

Apple a enfin ajouté la fonctionnalité "contrôle des distractions" dans Safari afin de masquer certains éléments d'un site web.

Un bouton Modifier les pages a été ajouté lorsqu’on veut personnaliser l’écran d’accueil, permettant de cacher ou supprimer des pages d’icônes.

Plusieurs icônes du centre de contrôle ont été revues, elles sont généralement plus grosses.

L’app Photos propose un accueil remanié, suite aux retours des développeurs. Fini le carousel qui déstabilisait tout le monde. On est plus proche de l’ancienne version.

Voici les nouveautés de la bêta 6 :

Un nouveau bouton distinct permet d’activer ou de désactiver rapidement le Bluetooth dans le centre de contrôle.

Le bouton Bluetooth peut être ajouté comme raccourci sur l’écran de verrouillage (ou configuré sur le bouton Action) des iPhone 15 Pro.

Les icônes des applications dans les notifications s’assombrissent automatiquement avec le mode sombre activé, sans nécessiter de réglage spécifique pour les icônes.

Un pop-up indiquant les nouveautés apparaît lors du premier lancement des applications Photos, Traduire, Podcasts, Maison, Apple TV, Calculette, et Notes.

Les teintes appliquées aux icônes sont désormais associées au fond d’écran, et changent automatiquement avec le fond d’écran.

Un nouvel onglet « Nouveau » dans Apple Music recense les dernières sorties musicales. Ce qui permet de trouver de nouvelles musiques plus facilement.

tvOS 18

Du côté de l’Apple TV, tvOS 18 est aussi disponible pour tous les développeurs. Si votre boîtier est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels.



Comme chaque année, les nouveautés de tvOS 18 sont maigres, mais avec quelques ajouts intéressants comme les sous-titres automatiques ou la fonction InSight qui donne des informations sur une scène en cours.

Voici les changements de la bêta 3 :

La fonction InSight est désormais disponible.

watchOS 11

Concernant watchOS 11, les Apple Watch à partir de la Series 6 (ou SE 2022), peuvent l'installer en ayant pris soin d'avoir téléchargé iOS 18 sur l'iPhone jumelé. Il faut aussi être développeur, évidemment.



Comme vu début juin, les nouveautés de watchOS 11 sont nombreuses, avec la charge d'entraînement, les signes vitaux, de nouveaux cadrans et plus encore.



Voici les changements de la bêta 2 :

La détection des siestes

La possibilité de changer la sonnerie par défaut

MacOS 15 Sequoia

Apple propose aussi macOS 15 Sequoia sur Mac. Pour installer la bêta de macOS Sequoia, il faut avoir un compte développeur (gratuit), puis aller dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels. Allez ensuite dans « Mise à jour bêta » pour activer la bêta.



Pour le Mac, la mise à jour majeure annoncée à la WWDC propose une belle dose de nouveautés, dont une grande partie liée à iOS 18 et à Apple Intelligence. On apprécie par exemple le fenêtrage automatique.

Voici les changements de la bêta 2 :

La recopie de l'iPhone sans fil avec le contrôle total depuis le Mac

Le partage d'écran collaboratif via SharePlay

Voici les changements de la bêta 4 :

ILorsque vous utilisez iPhone Mirroring avec macOS Sequoia bêta 4, vous pouvez modifier la taille de la fenêtre de l'iPhone sur l'écran de votre Mac.

visionOS 2

Pour installer visionOS 2.0 en bêta, il faut évidemment avoir le casque, mais aussi être développeur Apple. Les nouveautés sont discrètes mais pratiques, comme l'extension du bureau du Mac dans des résolutions plus importantes, la reconnaissance du clavier du Mac dans l'environnement virtuel, un mode invité amélioré, un mode voyage pour le train ou encore de nouveaux gestes pour accéder à des fonctionnalités du système comme l'heure.



Avant de mettre à jour, sauvegardez votre Apple Vision Pro, puis accédez à Réglages > Général > Mise à jour du logiciel.

Voici les changements de la bêta 2 :