Apple lance la bêta publique d'iOS 18, watchOS 11, macOS 15 et tvOS 18

Vous souhaitez installer iOS 18 avant sa sortie officielle en septembre prochain, mais que vous n'êtes pas développeur, sachez qu'Apple vient d'ouvrir son programme de test aux utilisateurs. Après avoir présenté les grandes nouveautés d'iOS 18 lors de la WWDC 24 de juin dernier, Apple permet à un plus grand nombre de clients de tester les changements sur iPhone, mais aussi sur iPad avec iPadOS 18, sur Mac avec macOS 15 Sequoia, sur Apple TV avec tvOS 18 ou encore sur Apple Watch avec watchOS 11.

Comment installer la bêta publique ?

Comme d'habitude, Apple a publié la première version bêta d'iOS 18 après la conférence WWDC 24. Mais son installation était réservée aux développeurs. Cette fois, avec la bêta 3, Apple ouvre la mise à jour au public.

Compatibilité

Sachez qu'il faut au minimum un iPhone XS pour iOS 18, un iPad 8 pour iPadOS 18, une Apple TV HD pour tvOS 18, un MacBook Pro 2018 pour macOS 15 ou encore une Apple Watch Series 6 pour watchOS 11.

Tutoriel

Pour installer la bêta publique, suivez le guide :

Rendez-vous sur le portail des logiciels bêta d'Apple via le navigateur Safari de votre appareil et inscrivez-vous à l'aide de l'identifiant Apple principal que vous utilisez sur l'appareil. Si vous l'aviez déjà fait l'an dernier, vous n'avez qu'à vous connecter.

Accepter les termes et conditions du programme de logiciels bêta d'Apple, le cas échéant.

Après vous être connecté, vous verrez un écran principal qui est un guide pour les bêtas publiques. Sélectionnez le firmware que vous voulez installer.

Sauvegardez votre appareil avant de continuer, ce qui vous permettra de revenir en arrière en cas de problème.

Sur votre appareil iOS ou iPadOS, allez dans Réglages -> Général -> Mise à jour logicielle -> Mise à jour bêta, puis choisissez la version bêta publique d'iOS 18 que vous souhaitez installer. Si vous ne voyez rien, vérifier que l'identifiant Apple utilisé est le même que celui renseigné sur le portail.

Une fois la mise à jour bêta téléchargée, vous pouvez appuyer sur Installer maintenant pour la configurer. Ensuite, l'iPhone installera le logiciel, redémarrera et vous serez prêt à utiliser le logiciel iOS 18. Il en va de même sur iPad, Apple TV et Mac. Sur Apple Watch, il faut passer par l'application éponyme depuis l'iPhone appairé.

Les nouveautés 2024

iOS 18

Si vous aviez manqué les nouveautés d'iOS 18 lors de la WWDC 24, sachez qu'à part les améliorations sur la personnalisation de l'écran d'accueil, la nouvelle app Photos, il n'y pas grand chose à se mettre sous la dent. Apple Intelligence n'est pas encore prête, et ne sortira pas en Europe dans un premier temps. Idem pour le nouveau Siri, le RCS et l'application Mail remaniée.

tvOS 18

Comme chaque année, les nouveautés de tvOS 18 sont maigres, mais il y a tout de même les sous-titres automatiques ou la fonction InSight qui donne des informations sur une scène en cours.

watchOS 11

Comme vu début juin, les nouveautés de watchOS 11 sont nombreuses, avec la charge d'entraînement, les signes vitaux, de nouveaux cadrans simples et plus encore comme la détection des siestes et la possibilité de changer la sonnerie par défaut.

MacOS 15 Sequoia

Pour le Mac, la mise à jour majeure annoncée à la WWDC propose une belle dose de nouveautés, dont une grande partie liée à iOS 18 et à Apple Intelligence. En attendant de pouvoir les tester, il y a la recopie de l'iPhone, le partage d'écran via SharePlay ou encore le fenêtrage automatique.



Attendiez-vous la version bêta publique d'iOS 18 ? Quelle est pour vous la meilleure nouveauté de l'année ?