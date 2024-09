Apple lance la bêta 1 d'iOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 et visionOS 2

Comme à son habitude, Apple n'a pas attendu pour lancer la première bêta de ses mises à jour majeures à venir sur iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch et Mac. Le Vision Pro attendra.



: visionOS 2 aussi finalement.



On retrouve cette fois iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11 et macOS 15 Sequoia sur le Dev Center d'Apple. Seuls les développeurs sont conviés.

iOS 18

Apple a mis à disposition la bêta 1 (build 22A5282m) d'iOS 18 et d'iPadOS 18. Pour la télécharger, il faut être inscrit au programme bêta et puis aller dans les réglages de son iPhone. Nous avons expliqué la démarche pour installer iOS 18. Assurez-vous aussi d'avoir activé le mode développeur dans Réglages > Confidentialité et sécurité.



Pour ce qui est des nouveautés d'iOS 18, elles sont nombreuses sur le papier, avec de la personnalisation et de l'intelligence, mais une bonne partie n'est pas encore inclus et sera de toute façon réservée aux américains, dans un premier temps.

tvOS 18

Du côté de l’Apple TV, la bêta 1 (build 22J5290l) de tvOS 18 est aussi disponible, pour tous les développeurs. Si votre boîtier est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels.



Les nouveautés de tvOS 18 sont maigres, mais intéressantes avec notamment InSight qui donne des informations sur le film en cours (et la scène), ainsi que des améliorations pour les sous titres, les dialogues, etc.

watchOS 11

Concernant la bêta 1 (build 22R5284o) de watchOS 11, les Apple Watch à partir de la Series 6 (ou SE 2022), peuvent l'installer en ayant pris soin d'avoir téléchargé iOS 18 sur l'iPhone appairé. Il faut être développeur, évidemment.



Si vous avez un chargeur de montre sous la main, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone, puis allez dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle pour installer watchOS 11. Les nouveautés de watchOS 11 sont nombreuses, avec la charge d'entraînement, les signes vitaux, de nouveaux cadrans et plus encore.

MacOS 15 Sequoia

Apple propose aussi la bêta 1 (build 24A5264n) de macOS Sequoia. Pour le Mac, elle propose une belle dose de nouveautés, dont une grande partie liée à iOS 18 et à Apple Intelligence.



Pour installer la bêta de macOS Sequoia, il faut avoir un compte développeur (c'est gratuit), puis aller dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels. Allez ensuite dans « Mise à jour bêta » pour activer la bêta.

visionOS 2

Pour installer visionOS 2.0 en bêta, il faut évidemment avoir le casque, mais aussi être développeur Apple.



Avant de mettre à jour, sauvegardez votre Apple Vision Pro. Ensuite, suivez le guide :