Quand et comment installer la bêta d'iOS 18

C'est une certitude, Apple s’apprête à dévoiler iOS 18 lors du keynote WWDC du 10 juin, tout en libérant la première bêta dans la foulée. iOS 18 pour les iPhone et iPadOS 18 pour les iPad seront remplis de nouveautés, en grande partie propulsées par l'intelligence artificielle.



Comme chaque année, les développeurs seront les premiers servis, suivis des testeurs publics un mois plus tard environ. Attention, depuis deux ans, il est bien plus difficile d'installer la bêta sans un compte "Apple Developer".

Il est temps de télécharger iOS 18 !

Après une soirée certainement très dense, vous allez pouvoir découvrir par vous-même les nouveautés des systèmes d'exploitation iOS 18 et iPadOS 18. Pour ne pas attendre septembre et tester directement les évolutions imaginées par les ingénieurs de Cupertino, le programme bêta s'ouvre aux développeurs. Une tradition pour éradiquer les bugs durant plus de trois mois.



Si vous êtes développeurs « Apple », vous allez pouvoir installer la première bêta d'iOS 18 et d'iPadOS 18 sur les iPhone et iPad compatibles. Une fois n'est pas coutume, cela peut être dangereux s'il s'agit de votre appareil principal, la première bêta étant souvent truffée de problèmes et de ralentissements. Le firmware peut même vider votre batterie très rapidement. L’an dernier, cependant, avec iOS 17, c’était très stable dans l’ensemble.

Comment installer iOS 18 ?

Avec un compte développeur

Comme vu sur depuis iOS 16, le téléchargement des bêtas ne passe plus par un profil d'approvisionnement, mais directement dans l'application Réglages puis "Général" > "Mise à jour logicielle" et "Mises à jour bêta". Il faut renseigner un identifiant Apple relié à un compte développeur, sans quoi vous n'aurez pas le droit d'installer iOS 18.



Voici quelques conseils avant de vous lancer :

Faire une sauvegarde de son iPhone / iPad (sur PC / Mac ou via iCloud);

Faire de la place (au moins 7 Go) pour pouvoir télécharger et installer la mise à jour;

Être conscient qu'il s'agit d'une version de test potentiellement instable;

Vérifier que son iPhone ou iPad est bien compatible iOS 18.

Assurez-vous d'activer le mode développeur dans Réglages > Confidentialité et sécurité.

Sans compte développeur ?

Si vous n’avez pas de compte développeur, il faudra soit trouver un ami qui vous prête son compte Apple, soit attendre la bêta publique à venir en juillet. Ou alors, trouvez le firmware directement sur un site comme ipswbeta.dev (dans le collimateur d'Apple). La faille du profil d'iOS 16 ne devrait plus fonctionner cette année.



Sachez qu'il est possible de s'inscrire gratuitement en tant que développeur chez Apple :

Ouvrez Safari sur votre iPhone et visitez developer.apple.com. Touchez l'icône de menu dans le coin supérieur gauche de la page, puis touchez "Account". Sous "Se connecter à Apple Developer", entrez et soumettez votre identifiant Apple et votre mot de passe à l'aide des boutons fléchés, puis entrez le code d'authentification à deux facteurs envoyé à vos appareils. Touchez à nouveau l'icône de menu en haut à gauche, puis touchez "Account". Acceptez les conditions d'utilisation en faisant défiler la page, en cochant la case et en appuyant sur "J'accepte". Assurez-vous que votre iPhone fonctionne sous iOS 17.5 ou une version ultérieure en allant dans Réglages -> Général -> Mise à jour logicielle. Redémarrez. Retournez ensuite dans Réglages -> Général -> Mise à jour du logiciel. Touchez "Mises à jour bêta". Si vous ne voyez pas l'option, essayez de désactiver le téléchargement des mises à jour d'iOS (Mises à jour automatiques -> Télécharger les mises à jour d'iOS), puis appuyez sur "Retour" et l'option devrait apparaître. Sélectionnez "iOS 18 Developer Beta" dans la liste, puis appuyez sur Retour. Attendez que l'écran de mise à jour du logiciel vérifie les serveurs d'Apple. Lorsque "iOS 18 Developer Beta" apparaît, appuyez sur Télécharger et installer, puis suivez les instructions et attendez la fin de l'installation.

Les autres firmwares

À noter que les mises à jour tvOS 18 bêta 1, macOS 15 bêta 1, watchOS 11 bêta 1 et visionOS 2 bêta 1 seront également disponibles pour les développeurs dans la foulée du keynote d’ouverture.

Toutes les nouveautés

Parmi les nouveautés présentées dans iOS 18, outre les évolutions de l’accessibilité avec le suivi oculaire, on trouve un nouveau Siri bien plus intelligent avec des voix plus naturelles et des capacités qui peuvent même être étendues grâce à un partenariat avec ChatGPT, à une personnalisation plus poussée (icônes, centre de contrôle, lockscreen), à des aides pour rédiger sur Messages et Mail, des résumés des notifications, une nouvelle application Photos complètement repensée. La partie IA est très importante, sous la bannière « Apple Intelligence ».



