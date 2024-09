Apple Intelligence : l'ère de l'intelligence artificielle chez Apple (+ ChatGPT)

Apple Intelligence : un gigantesque outil rempli de fonctionnalités IA intégré dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. Gros problème, l'iPhone 15 Pro est le seul à y avoir accès en attendant l'iPhone 16 Pro. Il suffit d'une puce Apple Silicon sur iPad et Mac. Découvrons ensemble quelque chose de merveilleux dont peu d'entre nous pourrons pleinement en profiter à la rentrée.

Apple IA

Apple utilise l'IA depuis de nombreuses années. Sauf que maintenant, c'est l'IA générative qui est à la mode. Après des mois d'attente et de spéculation, la marque profite de la WWDC pour présenter Apple Intelligence. Une petite révolution saupoudrée de confidentialité offrant de nouvelles couleurs à Siri.

La compréhension et la création de langage

Apple Intelligence permet de réécrire, relire et résumer du texte un peu partout, que ce soit dans Mail, Notes, Pages ou une application tierce. Des outils d'écriture nouvelle génération. Avec Rewrite, on peut sélectionner la manière dont on souhaite réécrire un texte. Du sérieux pour le professionnel, de l'humour pour la famille ou encore de la créativité pour les amis. Un seul clic et votre texte initial s'embellit.



Rewrite se charge également de vérifier la grammaire, le choix des mots et même la structure du texte en question. Il explique les changements qu'il applique si vous souhaitez comprendre une faute d'orthographe ou autre. En supplément, l'outil Summarize simplifie un texte avec des points clés listés via le système de puces.

Mail IA

L'application Mail d'Apple s'offre une toute nouvelle interface avec un design soigné. Les mails sont désormais rangés par catégorie à l'aide de l'intelligence artificielle. Accès rapide aux mails jugés urgents, aperçu concret de l'info principale du mail dans la bulle, suggestion d'une réponse rapide… Tout est conçu pour faire gagner du temps à l'utilisateur.

Notifications

Idem pour les notifications. Apple Intelligence se charge de les classer par priorité sur l'écran d'accueil. Un encadré légèrement coloré affiche les notifications avec un aperçu de l'info importante du message.

Résumer un appel téléphonique

Dans les apps Notes et Téléphone, on peut enregistrer et résumer de l'audio. Après un appel téléphonique avec la fonction activée, l'audio créé peut être réécouté et résumé sous une forme de liste avec les points clés. La personne de l'autre côté du téléphone est prévenue que sa conversation est enregistrée. Il est bien évidemment possible de le faire avec un audio classique.

Image Playground

Disponible sous la forme d'une application, Image Playground permet de créer des images funs et colorées en quelques secondes. On choisit un style, Animation, Illustration ou Croquis, on ajoute une description (pas obligatoire) et Apple IA crée une petite image unique que l'utilisateur peut envoyer à n'importe qui. On peut même le faire avec une photo d'un proche, les possibilités sont infinies. Dans Notes, il suffit d'entourer un croquis avec l'Apple Pencil pour le transformer en une véritable image confectionnée par l'IA.

Genmoji : l'emoji 2.0

Le rêve des fans d'émojis ! Genmoji peut créer des millions de nouveaux émojis grâce à l'IA. Une petite description et le tour est joué.

Photos 2.0

En plus de la nouvelle interface, Photos adopte l'IA. Plus précise dans la recherche d'images et de vidéos, elle permet aussi de supprimer un élément ni vu ni connu sur une photo. Fini les clichés magnifiques gâchés par un simple détail.

Siri 5.0

En plus de se refaire une beauté, Siri va enfin se mettre au niveau. Propulsé par Apple Intelligence, Siri s'intègre plus profondément dans l'expérience utilisateur du système. Avec une compréhension du langage enrichie, Siri devient plus naturel, contextuellement pertinent et personnalisé, facilitant et accélérant les tâches quotidiennes.



Il est capable de détecter lorsque les utilisateurs hésitent sur certains mots et de maintenir le contexte d'une demande à l'autre. Les utilisateurs peuvent également taper leurs demandes à Siri et alterner entre texte et voix.



Siri peut désormais aider les utilisateurs sur tous leurs appareils et répondre à des milliers de questions sur l'utilisation de l'iPhone, l'iPad et le Mac. Il peut expliquer des tâches comme planifier un e-mail dans Mail ou passer du mode clair au mode sombre.



Grâce à l'écran contextuel, Siri pourra interagir avec le contenu des utilisateurs dans davantage d'applications. Par exemple, on pourra dire : "Ajouter cette adresse à ma carte de contact" après avoir reçu une nouvelle adresse dans Messages. Siri fournira des informations personnalisées à partir des données de l'appareil. Par exemple, il pourra jouer un podcast recommandé par un ami ou donner l'heure d'arrivée d'un vol en temps réel.

La vie privée : un point primordial

Apple Intelligence se distingue par sa capacité à comprendre en profondeur le contexte personnel des utilisateurs tout en préservant leur vie privée. Un élément clé de cette intelligence est le traitement directement sur l'appareil, avec de nombreux modèles fonctionnant exclusivement localement.



Pour les demandes plus complexes nécessitant une puissance de calcul accrue, Private Cloud Compute intervient pour étendre les protections de confidentialité et de sécurité des appareils Apple vers le cloud, permettant ainsi une intelligence encore plus avancée. Grâce à Private Cloud Compute, Apple Intelligence peut ajuster et augmenter sa capacité de calcul, exploitant des modèles plus volumineux et basés sur des serveurs pour répondre à des demandes plus sophistiquées.



Ces modèles fonctionnent sur des serveurs utilisant le silicium Apple, assurant que les données des utilisateurs ne sont jamais conservées ou exposées. Des experts indépendants ont la possibilité de vérifier le code exécuté sur les serveurs Apple Silicon, garantissant ainsi la confidentialité.



De plus, Private Cloud Compute assure cryptographiquement que les appareils Apple, tels que l'iPhone, l'iPad et le Mac, ne communiquent avec un serveur que si son logiciel a été enregistré publiquement pour inspection. Avec Private Cloud Compute, Apple Intelligence établit une nouvelle norme en matière de confidentialité dans l'IA, offrant une intelligence fiable et respectueuse de la vie privée des utilisateurs.

Un partenariat avec ChatGPT (comme prévu)

Apple intègre ChatGPT aux expériences d'iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, permettant ainsi aux utilisateurs d'exploiter son expertise, y compris ses capacités de compréhension des images et des documents, sans avoir à changer d'outil. Siri peut faire appel à ChatGPT lorsque cela est pertinent.



Avant d'envoyer des questions, des documents ou des photos à ChatGPT, les utilisateurs sont consultés, puis Siri présente directement les réponses. En outre, ChatGPT sera intégré aux outils d'écriture à l'échelle du système d'Apple, aidant les utilisateurs à générer du contenu pour leurs divers écrits. Avec Compose, les utilisateurs pourront également utiliser les outils de génération d'images de ChatGPT pour créer des visuels dans une variété de styles, complétant ainsi leurs écrits.



Des protections de la vie privée sont mises en place pour les utilisateurs accédant à ChatGPT : leurs adresses IP sont masquées et OpenAI ne stocke pas les requêtes. Les politiques d'utilisation des données de ChatGPT s'appliquent aux utilisateurs qui choisissent de connecter leur compte.



ChatGPT sera disponible sur iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia plus tard cette année, alimenté par GPT-4o. Les utilisateurs pourront y accéder gratuitement sans créer de compte, tandis que les abonnés de ChatGPT pourront connecter leurs comptes et accéder à des fonctionnalités payantes directement à partir de ces plateformes.



Le GROS point noir

Bien que gratuite, Apple Intelligence sera uniquement accessible à partir de l'iPhone 15 Pro. La douche froide pour les iPhone 15 et iPhone 14 Pro… Sans oublier qu'elle sera exclusivement disponible en anglais (USA) dans un premier temps. Certaines fonctionnalités comme le nouveau Siri seront tout de même disponibles sur les "anciens" iPhone. Concernant les Mac et iPad, une puce Apple Silicon est requise. M1, M2, M3 ou M4.



Derrière cette présentation colorée et futuriste, la réalité risque de décevoir des millions d'utilisateurs. Comme souvent, les américains seront privilégiés pendant six mois ou un an tandis que ceux qui ne possèdent pas le dernier iPhone le plus onéreux auront la sensation d'être abandonné sous peine de repasser à la caisse plus tôt que prévu.



Plus de détails à venir dans la semaine avec la WWDC qui se poursuit jusqu'à vendredi.