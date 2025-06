Apple célèbre les 10 ans d'Apple Music avec un nouveau studio, des playlists et des événements

Apple célèbre les 10 ans d'Apple Music avec l'ouverture d'un nouveau studio ultramoderne à Los Angeles et des programmes spéciaux, dont un événement radio d'une journée et un compte à rebours des 500 chansons les plus écoutées. Les abonnés peuvent également accéder à « Replay All Time », une playlist personnalisée classant leurs morceaux les plus streamés depuis leur inscription.

Nouveau studio 

Apple a dévoilé un complexe de studios ultramoderne à Los Angeles, accompagné de programmes exclusifs pour célébrer le 10e anniversaire d'Apple Music.

Situé à Culver City, en Californie, ce nouvel espace de trois étages et de plus de 1 400 mètres carrés est un centre dédié au contenu créé par les artistes et à l'innovation audio immersive. Conçu pour renforcer les liens entre les musiciens et leurs fans, il comprend deux studios radio avancés avec des capacités audio spatiales et des configurations flexibles pour des interviews, des discussions informelles et des performances live. Ce site de Los Angeles sert de point d'ancrage à un réseau mondial de studios Apple Music dans des villes comme New York, Tokyo, Berlin, Paris et Nashville.

Un évènement ce lundi

Pour marquer cet anniversaire, Apple Music Radio organise aujourd'hui un événement d'une journée entière. Celui-ci débute avec « Don’t Be Boring : The Birth of Apple Music Radio avec Zane Lowe et Ebro Darden » de 6h à 8h (heure du Pacifique), suivi de « 10 Years of Apple Music » de 8h à 16h, mettant en avant des interviews d'artistes emblématiques, des premières de chansons et des moments culturels marquants. La journée se termine par « Live : 10 Years of Apple Music » de 16h à 19h, animé par Lowe et Darden, avec des artistes ayant joué un rôle clé dans l'histoire de la plateforme.

Top songs depuis 2015

À partir du 1er juillet, Apple Music Radio lancera un compte à rebours de plusieurs jours des 500 chansons les plus écoutées de l'histoire de la plateforme, couvrant 100 chansons par jour et se terminant par le top 100 le 5 juillet. Une playlist correspondante, « 10 Years of Apple Music : Top Songs », sera également disponible en streaming.

De plus, les abonnés à Apple Music peuvent désormais découvrir « Replay All Time », une nouvelle playlist personnalisée dans l'onglet Accueil. S'appuyant sur la fonctionnalité annuelle Replay, elle classe les chansons les plus écoutées par un utilisateur depuis son inscription au service, et se met à jour dynamiquement en fonction de son historique d'écoute.



Qui est abonné à Apple Music depuis 2015 ?