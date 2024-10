Apple célèbre les 10 ans d'Apple Pay

Apple Pay célèbre ses 10 ans. Lancé en 2014, le service de paiement numérique d'Apple est désormais un incontournable du monde financier à travers la planète. Facile d'accès, simple d'utilisation et surtout fortement sécurisé, la recette d'un succès assuré.

Apple Pay : une évolution fulgurante

En ce mois d'octobre 2024, Apple Pay fête ses 10 ans. Une décennie que le service de paiement numérique d'Apple a révolutionné le paiement digital, à présent intégralement implanté dans le système bancaire. L'occasion pour Apple et Jennifer Bailey, vice-présidente d'Apple Pay et d'Apple Wallet, de revenir sur le succès mondial de ce service.

Utilisé par des centaines de millions d'utilisateurs à travers 78 marchés, reconnu par des dizaines de millions de sites web, d'applications, de magasins et même 11 000 partenaires bancaires, Apple Pay a réussi son pari.

90 % des utilisateurs aiment sa simplicité

88 % des utilisateurs aiment sa discrétion

87 % des utilisateurs aiment sa sécurité

La plus grande force d'Apple Pay, c'est bien évidemment sa sécurité. En plus d'être disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch, le service d'Apple est salué de manière unanime pour sa sécurité plus que renforcée. La majorité des utilisateurs lui font confiance pour stocker des données personnelles et sensibles, dont le numéro de la carte de crédit.



Aux États-Unis, il offre même d'autres avantages exclusifs comme le paiement en plusieurs fois, le stockage des récompenses sur carte pour certaines enseignes, le prêt bancaire et même la consultation de son compte PayPal dès 2025. PayPal qui prépare d'ailleurs son wallet mobile pour concurrence Apple Pay en Europe suite à l'ouverture forcée de la puce NFC de l'iPhone par la règlementation européenne et la fameuse DMA.



Joyeux anniversaire Apple Pay 🎉