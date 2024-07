Concurrence d’Apple Pay en Europe : l’UE va valider les modifications d’Apple sur la puce NFC

Grâce à la Commission européenne, Apple est obligé de s’ouvrir et de proposer une concurrence plus équitable au sein de l’Union européenne. L’une des étapes à venir est l’ouverture de la puce NFC dans les iPhone, cela permettra de payer avec d’autres services qu’Apple Pay, une chose qui était impossible jusqu’à aujourd’hui !

L’Europe s’apprête à valider les modifications d’Apple

Un vent de nouveauté va souffler sur l’industrie des paiements mobiles en Europe. La Commission européenne est sur le point de valider les modifications apportées par Apple concernant l’accès à la puce NFC sur les iPhone, une initiative qui vise à stimuler la concurrence dans le secteur des paiements sans contact sur mobile.



Cette approbation, qui pourrait redéfinir les règles du jeu pour les services de paiement mobile sur le marché européen, est attendue officiellement dans les prochaines semaines. Cette nouvelle réglementation permettra aux applications de paiement concurrentes d’Apple Pay de fonctionner de manière identique sur les appareils Apple, autrement dit, l’utilisateur pourra déclencher le mode de paiement alternatif en appuyant deux fois rapidement sur le bouton verrouillage situé sur le côté droit de l’iPhone.

Jusqu’à présent, Apple a conservé un contrôle exclusif sur la puce NFC de ses appareils, l'entreprise mettait en avant des raisons d’expérience utilisateur ainsi que de confidentialité et de sécurité. Cette exclusivité a permis à Apple Pay de se construire une part de marché dominante dans le secteur des paiements mobiles. Cependant, sous la pression régulatoire, Apple a été contraint de proposer des changements qui ouvriront cette technologie à d’autres acteurs du marché.



Les utilisateurs d’iPhone dans l’UE auront désormais la possibilité de télécharger et de configurer des applications de paiement sans contact alternatives comme option par défaut. Au niveau du choix pour le mode de paiement préféré, Apple devrait proposer la même approche que pour les navigateurs internet tiers, une liste où l’utilisateur doit choisir son mode de paiement par défaut.



Pour accéder à ces privilèges, les développeurs d’applications devront cependant obtenir l’approbation d’Apple et répondre à diverses exigences, incluant la possession des licences nécessaires pour gérer les transactions financières des consommateurs.



Cette évolution est une étape majeure vers un marché plus ouvert et compétitif, ce qui va donner plus de choix aux consommateurs et potentiellement réduire les coûts liés aux transactions. Elle marque également un moment critique pour Apple, qui doit ajuster sa stratégie pour maintenir sa position de leader tout en se conformant aux exigences de l’Union européenne en matière de concurrence et de régulation du marché.



