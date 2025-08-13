Apple teste la réparation d'iPad directement en Apple Store

Apple semble prêt à renouer avec ses habitudes d'antan en matière de réparation d'iPad. Selon des informations rapportées par iGeneration, la firme de Cupertino teste actuellement un programme pilote qui pourrait transformer l'expérience de réparation des tablettes dans ses boutiques officielles.

Un retour aux réparations directes

Actuellement, lorsqu'un iPad présente un défaut matériel, la procédure dans les Apple Store est relativement expéditive : remplacement complet de l'appareil et envoi de l'unité défaillante vers un centre de réparation externe. Cette approche, bien que pratique pour les employés, génère parfois des frustrations chez les utilisateurs.

Le nouveau programme pilote, testé dans une trentaine de boutiques principalement américaines, permettrait aux techniciens de réaliser directement certaines réparations modulaires. Les interventions les plus complexes continueront d'être confiées aux centres spécialisés, notamment l'atelier Pegatron en République tchèque pour l'Europe, mais les réparations simples pourraient être traitées sur place.

Transparence tarifaire enfin au rendez-vous

L'un des aspects les plus problématiques du système actuel réside dans l'établissement des devis. Les clients reçoivent souvent une estimation au prix maximum hors garantie, sans savoir que la facture finale sera généralement revue à la baisse selon les pièces réellement remplacées. Cette pratique génère ce que les Anglo-Saxons appellent un "sticker shock" — un choc tarifaire initial très mal vu.

Avec les réparations en magasin, Apple pourrait proposer des devis précis dès le premier rendez-vous, à l'image de ce qui se pratique déjà pour les iPhone et Mac. Cette transparence s'inscrit dans la logique du programme Self Service Repair étendu aux iPad cette année, bien que les prix des pièces détachées fassent grincer des dents.

Le déploiement devrait débuter d'ici fin 2025, mais uniquement dans les grandes boutiques disposant d'un espace technique suffisant en arrière-boutique.