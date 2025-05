🔥 Apple permet de réparer soi-même son iPad

Apple vient d'annoncer que son programme de réparation en libre-service inclut désormais les iPad pour la première fois. À partir de demain, les propriétaires d'iPad pourront accéder à des manuels, des pièces détachées authentiques Apple, des sessions de diagnostic, des outils et des kits d'outils en location pour effectuer des réparations sur les iPad Air (M2 et ultérieur), iPad Pro (M4), iPad mini (A17 Pro) et iPad (A16) pour les problèmes d'écran, de batterie, d'appareil photo et de port de charge.

Les derniers iPhone 16 accessibles via la réparation en libre-service

Lancé en 2022, le programme de réparation en libre-service permet aux utilisateurs de réparer leurs propres appareils en utilisant les ressources officielles d'Apple. Il prend désormais en charge 65 produits Apple, y compris les derniers modèles comme l'iPhone 16, le MacBook Air M4 et donc l'iPad Pro M4, et s'étendra au Canada cet été, atteignant ainsi 34 pays. Pour vous lancer, rendez-vous sur le site de réparation d'Apple.

Brian Naumann, vice-président d'AppleCare, a déclaré :

Chez Apple, notre objectif est de créer les meilleurs produits du monde qui durent le plus longtemps possible. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous sommes ravis d'étendre nos services de réparation à un plus grand nombre de clients, leur permettant ainsi de prolonger la durée de vie de leurs produits, sans compromettre la sécurité ou la confidentialité.

Les pièces détachées sans passer par Apple

Apple a également partagé des détails sur son programme de distribution de pièces authentiques, permettant aux entreprises sans accord de service direct avec Apple de commander des pièces de rechange authentiques. Les écrans, batteries et ports de charge pour iPhone et iPad sont disponibles via MobileSentrix aux États-Unis et MobileSentrix et Mobileparts.shop en Europe.

Les options de réparation d'appareils Apple comprennent les Apple Store, les fournisseurs de services agréés Apple, les fournisseurs de réparations indépendants, les centres de réparation par correspondance, les réparations en libre-service et le programme Genuine Parts Distributor.