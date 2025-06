Réparer soi-même son iPad reste hors de prix

Apple a annoncé l’extension de son programme de réparation en libre-service aux modèles récents d'iPad. Une bonne nouvelle pour l’autonomie des utilisateurs, mais qui s’accompagne aussi d'une limite importante, un prix de réparation encore trop élevé.

Réparer son iPad seul OUI, pour pas trop cher NON

Apple a récemment annoncé une extension de son programme de réparation en libre-service, désormais disponible pour plusieurs modèles d'iPad. C’est une évolution importante dans le domaine du droit à la réparation, mais qui comporte aussi des limites majeures.

Une avancée : des réparations plus accessibles et plus rapides

Jusqu’ici, réparer un iPad nécessitait un envoi dans un centre agréé, avec des délais parfois longs. Désormais, grâce à cette extension, les propriétaires d'iPad ainsi que les ateliers indépendants peuvent accéder à des manuels, outils et pièces détachées officielles.

Les modèles concernés incluent notamment :

iPad Air (puce M2 ou plus récent),

iPad Pro (puce M4),

iPad mini (puce A17 Pro),

iPad (puce A16).

Autre nouveauté majeure : la possibilité pour les réparateurs de stocker des pièces sur place et d’effectuer des réparations le jour même. Le programme de distribution permet d’obtenir les composants en 24 h, ce qui améliore grandement la réactivité.

Un obstacle persistant : un coût prohibitif pour tous

Malgré ces progrès, de nombreux freins subsistent. Le coût du matériel nécessaire pour être certifié Apple dépasse les 2 600 €, ce qui est hors de portée pour de nombreux petits réparateurs. Quant aux pièces elles-mêmes, certaines sont extrêmement chères : un écran de remplacement peut coûter jusqu’à 575 € après remise, soit plus de la moitié du prix d’un iPad neuf dans certains cas.

Ces coûts limitent l’intérêt du programme pour les particuliers comme pour les petits professionnels, qui pourraient ne jamais rentabiliser cet investissement.

Une étape importante, mais incomplète

L’ouverture des réparations aux iPad via le programme de réparation en libre-service constitue un geste positif vers le droit à la réparation, souvent réclamé par les consommateurs et les régulateurs. Cependant, Apple reste critiqué pour ses tarifs élevés, ses exigences techniques complexes, et l’impossibilité pour certains de réparer eux-mêmes leur appareil à cause de la dépendance à des outils propriétaires.

Il reste donc à voir si cette initiative évoluera vers une solution plus ouverte, plus simple et surtout plus abordable. Quoi qu'i en soit, cela concerne une minorité d'utilisateurs, la grande majorité passant par le système classique de réparation via l'Apple Store.

