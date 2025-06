Une publicité pour Apple Arcade avec Bob l’Éponge, Sonic, Tortues Ninja et plus encore

Attention à la marche en descendant du train ! La dernière publicité d’Apple Arcade, dévoilée cette nuit, met en vedette Bob l’Éponge, Sonic le Hérisson, les Tortues Ninja, Pac-Man, Hello Kitty et de nombreux autres personnages emblématiques de la plateforme, tous se précipitant pour attraper un véritable train en mouvement dans une gare animée.

Une publicité pour Apple Arcade

Le message de la publicité est clair : avec Apple Arcade, vous pouvez emporter des centaines de jeux partout avec vous, accessibles directement sur votre iPhone grâce à un seul abonnement. Dommage que le compte exact ne soit pas tenu par Apple, qui parle de plus de 200 jeux depuis 2021.

Des jeux à emporter. Du plaisir sans fin. Tout sur iPhone.

Disponible via une section dédiée de l’App Store, Apple Arcade est un service par abonnement offrant des centaines de jeux sans publicités ni achats intégrés, disponibles sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Vision Pro. En France, le service lancé fin 2019 coûte 6,99 € par mois et est inclus dans toutes les formules Apple One.

Nos jeux Apple Arcade préférés

Parmi nos titres préférés sur Apple Arcade, on retrouve Sonic Dream Team, Sonic Racing, Pac-Man Party Royale, Oceanhorn 2, Grand Mountain Adventure, NBA 2K25, Balatro, Skate City ou encore TMNT Splintered Fate.

Le service est également mis en avant dans la nouvelle application Games d’Apple, rendant l’accès au divertissement plus simple que jamais. Pour cela, il faudra installer iOS 26.