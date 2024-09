Sonic Dream Team : le retour en grâce du hérisson sur Apple Arcade (+ avis)

En ce jour de fête, après Disney Dreamlight Valley, Turmoil+ et Puzzle & Dragons Story, la franchise Sonic est de retour sur Apple Arcade. Le hérisson bleu, dont plus de 1,6 milliard de jeux ont été vendus et téléchargés dans le monde entier, revient avec Sonic Dream Team, en exclusivité pour les abonnés Apple.



Sega et Sonic Team refusent de s'enfermer dans une ornière créative, et changent constamment de direction avec des jeux toujours différents. C'est encore le cas ici avec un très bon jeu d'aventure qui plaira aux fans de la première heure, ainsi qu'aux nouveaux venus. Nous l'avons testé et rapidement adopté !

Découvrez le nouveau Sonic Dream Team

Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, la série Sonic the Hedgehog est pan entier de l'histoire des jeux vidéos. Malgré le fait que SEGA ait arrêté les consoles, la société japonaise ne se repose jamais sur ses lauriers et propose des aventures toujours plus originales pour son célèbre hérisson. L'année dernière, la série a pris un virage inattendu avec un certain Sonic Frontiers en monde ouvert, avant de revenir à la plateforme 2D familière avec Sonic Superstars cette année. La suite se nomme Sonic Dream Team.



Lancé en exclusivité sur Apple Arcade en ce mardi 5 décembre, Sonic Dream Team marque le retour de la série aux montagnes russes en 3D, vues pour la dernière fois dans Sonic Adventures. Il s'agit à la fois d'un retour nostalgique et de quelque chose d'entièrement nouveau, ce qui en fait le jeu mobile Sonic le plus ambitieux à ce jour. Cela nous rappelle un certain Super Mario Wonder paru récemment sur Switch.



Dans ce tout nouveau jeu de plateforme, le maléfique Docteur Eggman met la main sur la Rêverie, un artefact capable de matérialiser les rêves. Votre objectif est d'accompagner Sonic et sa clique dans des mondes oniriques sinueux pour sauver leurs camarades et contrecarrer les plans de domination mondiale d'Eggman. Vous aurez la chance de diriger six personnages emblématiques, dont Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream et Rouge, chacun apportant ses propres compétences spéciales qui reflètent son identité et ses aptitudes.



Regardez le trailer vidéo :

Notre avis sur Sonic Dream Team

Dan Rossati, directeur de la création chez Sega, a parfaitement résumé Sonic Dream Team : un successeur à Sonic Adventure 1 et 2, avec sa propre touche personnelle. Ainsi, il est possible, et même souhaitable, d'attaquer chaque mission de manière différente, selon le profil des joueurs. Sa structure fluide à la Tony Hawk Pro Skater ou Super Mario Sunshine est parfaite pour cela. Sans oublier qu'un bon Sonic est un Sonic rejouable pour trouver les itinéraires les plus rapides.



Sonic Dream Team n'est donc ni une réinvention radicale, ni d'un acte de nostalgie fatigué, mais bien une nouvelle aventure qui met au premier plan l'esprit plateforme.



Pour l'avoir testé en bêta sur iPad, je peux vous dire que Sonic Dream Team offre les sensations des jeux de la franchise du début des années 2000, avec des courses rapides à travers des niveaux complexes. C'est beau, fluide et parfaitement jouable, même avec l'écran tactile. Le petit plus ? Retrouver Sonic sur Mac et Apple TV !



En clair, Sonic Dream Team est un l'un des meilleurs jeux d'Apple Arcade, un service à 6,99 € par mois pour accéder à près de 300 jeux sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

