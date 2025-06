Sonic Dream Team : des costumes et un niveau Cauchemar pour Shadow

Pour les fans de Sonic, le jeu exclusif à Apple Arcade, Sonic Dream Team, est une pépite mobile souvent sous-estimée. Tim Cook avait réalisé un gros coup fin 2023 avec ce spin-off, et une nouvelle mise à jour majeure apporte des ajouts excitants, dont un nouveau niveau pour Shadow ! Et oui, il n'y a qu'iOS 26 dans la vie !

Sonic Dream Team se met à jour

Alors que les collectionneurs vont adorer les nouvelles tenues pour Sonic et ses amis, déblocables via l’XP des défis sur une nouvelle piste de récompenses, Shadow, le hérisson "dark", affronte les Cauchemars dans Ego City avec son nouveau niveau, accompagné de pistes musicales nostalgiques tirées de Shadow the Hedgehog, Sonic Frontiers et Sonic x Shadow Generations. Un excellent moyen de nous faire revenir sur le jeu.



Vous pourrez également obtenir de nouvelles statues arborant les tenues de cette mise à jour. De plus, l’update inclut des corrections de bugs et résout un problème de synchronisation des sauvegardes avec iCloud.



Alors que les récentes sorties Sonic des développeurs d'Angry Birds (Sega ayant racheté Rovio) font les gros titres, Sonic Dream Team brille sur mobile. Espérons que les non-abonnés à Apple Arcade pourront un jour en profiter, car il est vraiment très sympa. On attend d'ailleurs Sonic Rumble dans un avenir proche.

Notre avis sur Sonic Dream Team

Sonic Dream Team, décrit par Sega comme un successeur spirituel de Sonic Adventure 1 et 2, propose une aventure plateforme fluide et rejouable, inspirée de jeux comme Tony Hawk Pro Skater ou Super Mario Sunshine. Chaque mission peut être abordée différemment selon le style du joueur, avec des niveaux complexes et des sensations rappelant les Sonic des années 2000. Depuis près de deux ans, il trône régulièrement sur notre iPad Pro, avec ses graphismes réussis et son gameplay adapté aux écrans tactiles. Mieux, il est même jouable sur Mac et Apple TV. Le seul truc, c'est qu'il faut l'abonnement Apple Arcade (6,99 €/mois).



Qui a envie de s'abonner juste pour Sonic ? Rappelons que des titres comme NBA 2K25 ou Oceanhorn 2 valent également largement le coup.

