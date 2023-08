Sega finalise le rachat de Rovio

Sega acquiert 96,3 % des parts de Rovio et les jeux Sonic et Angry Birds seront unis à jamais.



Après plus de quatre mois de négocations, l'acquisition de Rovio par Sega se termine ce mois-ci. Avec l'approbation de tous les régulateurs, et un accord selon lequel Sega Europe prendra possession d'un minimum de 90 % des actions de Rovio, l'opération a finalement été finalisée.

Sega investit dans le mobile

Les premières rumeurs sur une éventuelle acquisition de Rovio mentionnaient Playtika comme un prétendant potentiel, entre autres. Cependant, l'attention s'est rapidement tournée vers Sega, avec des rumeurs persistantes selon lesquelles Sega Sammy Holdings, la société mère du créateur de Sonic, était en train de finaliser une transaction d'une valeur d'un milliard de dollars.



La confirmation est intervenue mi-avril, révélant qu'un accord de 706 millions d'euros (775 millions de dollars) avait été conclu entre Sega et Rovio, un montant inférieur au milliard de dollars évoqué précédemment, mais néanmoins une transaction significative.



Fait intéressant depuis l'annonce de cette acquisition, Sega a considérablement réduit son engagement dans la technologie blockchain, ce qui correspond à la tendance générale depuis l'effondrement de FTX et d'autres sociétés spécialisées.

Cette acquisition a été réalisée de manière très cordiale d'après les personnes proches du dossier, avec le soutien total du conseil d'administration de Rovio. Selon les termes de l'accord, Sega devait acheter toutes les actions en circulation de Rovio à 9,25 euros par action et 1,48 euro par option, nécessitant un seuil de participation d'au moins 90 %. Les actionnaires de Rovio ont répondu positivement, offrant à Sega 96,3 % des actions émises et en circulation, dépassant ainsi l'objectif initial.



L'accord a même été conclu plus tôt que prévu, étant donné que les projections initiales tablaient sur une finalisation en septembre 2023. À présent, la finalisation de l'accord est prévue dans les prochains jours, le 17 août 2023 au plus tard.



Une fois l'opération finalisée, le créateur d'Angry Birds deviendra membre de la famille Sega, ouvrant ainsi la porte à de nombreuses opportunités de synergies et de collaborations entre leurs principales propriétés intellectuelles. D'ailleurs, rappelons que le hérisson bleu a déjà fait une apparition dans un jeu Angry Birds.



Pour la petite histoire, Rovio a été fondé il y a vingt ans et est principalement connu pour avoir créé la franchise Angry Birds, un jeu mobile à succès qui a engendré des centaines de millions de dollars de revenus grâce à la publicité, aux achats in-app, aux partenariats de produits dérivés et aux adaptations cinématographiques. Il a été l'un des pionniers de l'App Store, avec un style de jeu de type "lance-pierre" parfaitement adapté aux écrans tactiles. Toutefois, Rovio a rencontré des difficultés à reproduire ce triomphe en dehors de la franchise Angry Birds, une situation qui se reflète dans ses performances financières actuelles. En 2022, la société a enregistré des revenus de 318 millions d'euros, une légère hausse par rapport aux 297 millions d'euros de 2017, année de son entrée sur les marchés boursiers.



Le but de Sega est évidemment de profiter de l'expertise de Rovio pour développer son portefeuille de jeux mobiles dans les années à venir. Mais avec un seul grand succès à son actif, rien n'est moins sûr...



En attendant, n'hésitez pas à redécouvrir le premier Angry Birds remis au goût du jour et totalement gratuit sur l'App Store.