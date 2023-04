Sega envisage le rachat du studio Rovio (Angry Birds) pour 1 milliard

Rovio Entertainment, un studio de jeux finlandais surtout connu pour sa franchise Angry Birds, a confirmé l'intérêt de Sega Corporation, le géant japonais du jeu, pour un rachat de l'entreprise.



Rovio a annoncé dans un communiqué publié samedi qu'il avait entamé des négociations d'acquisition avec Sega. Ces discussions sont préliminaires et non contraignantes, et il n'y a aucune certitude qu'un accord soit finalisé.

Sega veut se relancer sur le mobile

Sega n'a pas fait d'offre formelle, mais un rapport du Wall Street Journal daté de vendredi indiquait que le géant japonais du jeu proposait environ 1 milliard de dollars, soit une prime importante par rapport à la valeur de marché actuelle de Rovio, qui est de 646 millions d'euros (717 millions de dollars).

Rovio a été fondé il y a deux décennies et est surtout connu pour avoir développé Angry Birds, un jeu mobile à succès qui a généré des centaines de millions de dollars de revenus grâce aux publicités et aux achats intégrés, aux contrats de merchandising et aux films d'animation. C'était l'un des fers de lance de l'App Store, avec son gameplay style "lance-pierre" qui sied parfaitement aux écrans tactiles. Cependant, Rovio a eu du mal à répéter ce succès en dehors de la franchise Angry Birds, ce qui se ressent aujourd'hui dans les résultats financiers. La société a déclaré 318 millions d'euros de revenus en 2022, soit une légère augmentation par rapport aux 297 millions d'euros de 2017, l'année où elle a été introduite sur les marchés publics.



En janvier, Playtika, une société de jeux israélienne, a fait une offre officielle pour acquérir Rovio pour 740 millions de dollars, soit une prime de 55 % par rapport à la valeur de marché de la société à l'époque, mais les pourparlers ont pris fin en mars.



Rovio est depuis longtemps une cible d'acquisition idéale. Avec une faible croissance, elle représente une opportunité pour une société de jeux bien dotée d'acquérir l'une des franchises de jeux les plus populaires à un prix relativement abordable. Sega correspond à ce profil, car Angry Birds viendra compléter sa gamme de jeux pour mobiles et consoles ; l'entreprise japonaise est surtout connue pour ses titres Sonic the Hedgehog.



L'industrie du jeu mobile est très agité ces derniers temps, avec plusieurs fusions. Au début du mois, Savvy Games Group, une entreprise soutenue par l'Arabie saoudite, a conclu un accord pour acquérir le fabricant américain de jeux mobiles Scopely pour 4,9 milliards de dollars. L'année dernière, Take-Two Interactive a acquis Zynga pour 12,7 milliards de dollars. Par ailleurs, le géant technologique Microsoft a accepté de racheter l'éditeur de jeux mobiles Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars, mais l'opération a fait l'objet d'un examen antitrust approfondi, un peu partout sur la planète.