Zynga racheté par Take-Two pour 12,7 milliards de dollars

Le créateur de FarmVille en a fait du chemin depuis son carton grâce au réseau social Facebook : on pourrait citer Zynga Poker, CSR Racing, Merge Dragons! ou encore Harry Potter: Puzzles & Spells. La bibliothèque du studio est assez importante, et le nombre de joueurs conquis fait tourner de l'oeil, notamment grâce à des jeux qui se basent sur des fonctionnalités sociales.

Une base d'utilisateurs et une équipe expérimentée qui intéressent forcément des concurrents, et après avoir refusé plusieurs offres ces dernières années, Zynga a finalement accepté une vente auprès de Take-Two Interactive, qu'on ne présente plus.

Take-Two Interactive s'offre le studio Zynga

Il faut dire que l'offre faite par Take-Two a de quoi faire douter n'importe qui, puisque le studio va débourser 2,7 milliards de dollars ! Ainsi, les 3 000 employés de Zynga vont désormais développer des jeux mobiles sous une nouvelle bannière, bénéficiant des licences impressionnantes de Take-Two (Grand Theft Auto, Mafia III ou encore L.A. Noire).



Strauss Zelnick, président et PDG de Take-Two :