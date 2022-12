Microsoft vs FTC : le rachat d'Activision-Blizzard pour les jeux mobiles ?

Microsoft a qualifié d'anticonstitutionnelle la plainte déposée par la FTC pour tenter de bloquer le rachat d'Activision-Blizzard.



Suite à la décision de la FTC d'intenter une action en justice pour tenter de bloquer l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, le géant de la technologie a défendu l'opération par le biais d'un communiqué. Et son approche pourrait surprendre.

La FTC en tord ?

L'acquisition a fait l'objet de critiques de la part des législateurs et des concurrents, Sony en tête, qui affirment que l'opération, d'un montant de 69 milliards de dollars, étouffera la concurrence, la franchise Call of Duty étant notamment citée comme une cause particulière d'inquiétude.



Dans sa réponse, Microsoft a défendu l'opération, ainsi que sa précédente acquisition de Bethesda et de Zenimax Media, la société mère d'Arkane Studios, et son intention de rendre les futurs titres exclusifs à la Xbox et au PC. La société a également déclaré que l'approche adoptée par la FTC pour enquêter sur l'opération violait son droit à une procédure régulière, garanti par le cinquième amendement, et était donc inconstitutionnelle.

Le mobile reste une priorité

Il est intéressant de noter que Microsoft a minimisé sa propre place dans le monde des consoles. "L'acquisition d'un seul jeu par le troisième fabricant de consoles ne peut pas bouleverser une industrie hautement concurrentielle", peut-on lire dans la déclaration de Microsoft. "Le fait que le concurrent dominant de Xbox ait jusqu'à présent refusé d'accepter la proposition de Xbox ne justifie pas de bloquer une transaction qui profitera aux consommateurs". La banche gaming de Microsoft avait notamment affirmé qu'elle sortirait les jeux Call of Duty le jour J sur PlayStation et ce, pendant au moins dix ans.



Une fois de plus, la société a réaffirmé que l'accord est principalement dû à la présence d'Activision Blizzard sur le mobile.

Xbox n'a également pratiquement aucune présence dans les jeux mobiles, le segment des jeux qui connaît la croissance la plus rapide et l'endroit où 94 % des joueurs passent leur temps aujourd'hui. Et Xbox et le défendeur Activision Blizzard King ("Activision") ne sont que deux des centaines d'éditeurs de jeux, qui se font concurrence en proposant différents types de jeux sur différents supports.



Microsoft achète Activision pour essayer de devenir plus compétitif dans cette industrie mondiale en expansion. Sa vision de la transaction est simple : Xbox veut accroître sa présence dans les jeux mobiles, et les trois quarts des joueurs d'Activision et plus d'un tiers de ses revenus proviennent d'offres mobiles.

Un angle d'attaque assez malin de la part du géant de Redmond, qui positionne son acquisition comme un moyen de rentrer sur le marché juteux du mobile. Mais est-ce la Federal Trade Commission va se laisser "duper" par ce coup de billard à trois bandes ?



Pensez-vous vraiment que Microsoft a dépensé 69 milliards pour s'offrir une place sur nos iPhone, iPad et autre Android ? On compte des jeux comme Candy Crush, COD Mobile, Diablo Immortal, Hearthstone et bientôt Call of Duty Warzone.