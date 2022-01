Sony réagit au rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft

Il y a 1 heure

Consoles

Alexandre Godard

Sony n'a pas la puissance financière de Microsoft et en toute logique s'inquiète du rachat d'Activision-Blizzard par son concurrent pour la somme de 68.7 milliards de dollars. La marque d'origine nippone espère avant tout que les licences concernées par ce rachat resteront jouables sur sa PS4 et sa PS5.

Sony s'inquiète et le fait savoir

Depuis l'annonce de mardi, on ne parle que de ça ! À travers un communiqué légendaire, Microsoft s'est retrouvé au cœur de nombreuses discussions dans le monde entier en annonçant son intention de racheter Activision-Blizzard pour 68.7 milliards de dollars.



Une annonce fracassante, un montant colossal et surtout une inquiétude au plus haut de la part des joueurs mais également des concurrents dont son principal en la personne de Sony. Si le géant japonais du gaming n'a pas immédiatement réagi, c'est désormais chose faite dans une interview accordée au Wall Street Journal.

Comme vous vous en doutez, Sony a indiqué sa méfiance à l'égard de cette annonce. Un peu comme les millions de joueurs, la marque espère que Microsoft respectera son engagement de laisser les jeux Activision jouables sur PlayStation.



En marge du communiqué de Microsoft, le patron d'Xbox, Phill Spencer, avait tenu à faire redescendre la pression grandissante à ce sujet. À travers sa déclaration, il rassurait les joueurs de jeux Activision sur PlayStation en promettant qu'il ne devrait pas y avoir de changement à ce niveau-là. Espérons que ce ne soit pas seulement de belles paroles pour mettre les autorités de la concurrence dans sa poche.



Il est tout à fait logique que Sony s'inquiète de cette annonce étant donné l'importance et la grandeur qu'elle reflète. Il suffit d'ailleurs de regarder la bourse pour comprendre les enjeux autour de ce sujet. Lors de l'annonce de Microsoft, l'action d'Activision-Blizzard (ATVI) a bondi de plus de 35%, quand celle de Sony a dégringolé d'environ 12%. Décidément, les joueurs, les dirigeants de Sony mais également les investisseurs sont inquiets.



Il est important de rappeler que ce rachat colossal devra être en premier lieu examiné par l'autorité de la concurrence qui pourrait émettre un avis défavorable et compromettre le dossier. De plus, si tout ceci se concrétise, cela prendrait effet qu'à partir du deuxième trimestre 2023 soit dans un an et demi minimum.