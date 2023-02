Microsoft rassure Sony sur le rachat d'Activision et propose des jeux sur GeForce Now

Le rachat d'Activision par Microsoft fait couler beaucoup d'encre. Alors que plusieurs régulateurs, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni expriment une certaine réserve quant à ce rachat, Sony s'inquiète énormément de cette acquisition que s'apprête à réaliser Microsoft. Dans une récente déclaration à Bruxelles, Brad Smit, président de Microsoft, affirme vouloir rassurer Sony et se dit prêt à prendre des engagements avec une signature d'accord. En attendant, la firme a même signé un contrat avec Nvidia pour proposer des jeux Xbox sur GeForce Now.

Microsoft explique que son rachat d'Activision n'aura aucun impact sur la concurrence

Dans une audition qui a eu lieu à Bruxelles, Brad Smith s'est exprimé sur le rachat d'Activision par l'entreprise Microsoft pour la somme de 69 milliards de dollars. Selon ses propos, il n'y a aucune peur à avoir sur la nuisance que cela pourrait créer à la concurrence, Smith a affirmé que celle-ci n'aura pas lieu et que Microsoft fera attention avec la licence Call of Duty à ne pas handicaper des concurrents comme Sony qui est un acteur important dans l'industrie des jeux vidéos.



Le président de Microsoft a ensuite poursuivi avec le cas Sony, il a conscience que l'entreprise voit d'un mauvais œil l'un de ses concurrents racheter l'une des licences les plus populaires de notre époque. Call of Duty génère des milliards de dollars par an et explose littéralement les ventes à chaque sortie d'un nouveau titre.

Brad Smith a assuré à Bruxelles que le rachat d'Activision n'entraînera pas le retrait de la licence Call of Duty sur PlayStation. Les ventes continueront normalement sur le PlayStation Store comme chez les revendeurs qui proposent massivement la version physique.



Pour prouver sa bonne foi, le président de Microsoft a déclaré être prêt à trouver une solution sur le long terme avec Sony pour convaincre son concurrent qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Smith a parlé de la signature d'un accord avec Sony si l'entreprise japonaise était prête à aller sur ce terrain.

L'opportunité d'atteindre plus de joueurs

Le rachat n'est pas encore finalisé que Microsoft se projette déjà dans l'avenir. L'entreprise a signé deux accords majeurs qui permettront d'apporter la licence Call of Duty à nettement plus de joueurs à travers le monde. La première concerne Nintendo, on vous en a parlé sur iPhoneSoft, Microsoft souhaite proposer les jeux Call of Duty sur les consoles Nintendo pendant une durée de 10 ans.



Pour rappel, les jeux comme Call of Duty: Modern Warfare 2 ou encore Call of Duty: Vanguard ne sont jamais sortis dans l'écosystème Nintendo. Pourquoi ? Car, Activision avait tout simplement abandonné toute idée de collaborer avec la firme japonaise. Grâce à cet accord entre Microsoft et Nintendo, une masse de nouveaux joueurs va pouvoir retrouver Call of Duty.

Nvidia en profite

Autre accord passé, c'est avec Nvidia, Microsoft a signé un accord hier soir pour proposer les jeux Xbox PC sur la plateforme de cloud gaming GeForce Now, un rapprochement qui profitera aussi aux licences d'Activision, une fois le rachat finalisé.

Une audition réussie

L'audition du président de Microsoft à Bruxelles a été un franc succès. Des engagements envers Sony ont été communiqués avec même la volonté de signer un accord visant à protéger l'entreprise contre la perte de la licence de Call of Duty.

Des axes majeurs de partenariats ont été présentés, ce qui prouve une certaine ambition avec le rachat d'Activision. Puis, des opportunités d'apporter Call of Duty à plus de joueurs (donc bénéfique pour les consommateurs) ont été mentionnés. Notons quand même que distribuer Call of Duty à 150 millions de personnes supplémentaires dans le monde, ce n'est pas rien comme annonce !



À l'heure actuelle, la Commission européenne poursuit son enquête sur l'acquisition d'Activision par Microsoft. Une décision finale doit être rendue pour le 23 mars 2023.



Via