Microsoft officialise le pacte de 10 ans avec Nintendo pour Call of Duty

À la fin de l'année dernière, Microsoft a annoncé qu'elle s'engageait à proposer Call of Duty à Nintendo pendant 10 ans si le rachat d'Activision Blizzard était approuvé. Aujourd'hui, le président Brad Smith a officialisé que le contrat de 10 ans a été signé, et a confirmé que Nintendo aurait le même accès à CoD que Xbox.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO